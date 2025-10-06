Trailers FilmFest 2025: annunciate le giurie

La direzione artistica del Trailers FilmFest, formata da Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone, è lieta di annunciare i nomi dei giurati che assegneranno i premi dei diversi concorsi per l’edizione 2025.

La scelta è caduta su professionisti di ogni settore, che giudicheranno i finalisti in base ai parametri artistici, ma anche alla performance ottenuta dalla campagna di promozione.

La giuria per il Premio al Miglior Trailer

Pedro Armocida

Eva Carducci

Flavio Natalia

Federico Pontiggia

Ilaria Ravarino

La giuria per il Pitch Trailer

Matilde Barbagallo

Nicola Giuliano

Giovanni Pompili

“Pitch Trailer, Idee di film da realizzare” è il premio che offre la possibilità ad aspiranti registi, ma anche a professionisti già nel settore, di raccontare il loro progetto attraverso un trailer. Ricordiamo che c’è ancora tempo fino al 15 ottobre per presentare il proprio progetto. Tutti i dettagli e il regolamento del Pitch Trailer sono disponibili a questo indirizzo: https://www.trailersfilmfest.com/pitch-trailer-2025/

I progetti per il Pitch Trailer 2025 si possono presentare anche sulla piattaforma Filmfreeway al seguente indirizzo: https://filmfreeway.com/TrailersFilmFest

Per il primo anno dalla sua nascita, il Trailers FilmFest avrà una giuria che giudicherà anche il Miglior Poster dell’anno, per dare maggior pregio e professionalità a un premio che riconosce il lavoro di professionisti e di interi team di creativi.

La giuria per il Premio al Miglior Poster