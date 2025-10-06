Trailers FilmFest 2025: annunciate le giurie

La direzione artistica del Trailers FilmFest, formata da Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone, è lieta di annunciare i nomi dei giurati che assegneranno i premi dei diversi concorsi per l’edizione 2025.
La scelta è caduta su professionisti di ogni settore, che giudicheranno i finalisti in base ai parametri artistici, ma anche alla performance ottenuta dalla campagna di promozione.
La giuria per il Premio al Miglior Trailer
- Pedro Armocida
- Eva Carducci
- Flavio Natalia
- Federico Pontiggia
- Ilaria Ravarino
La giuria per il Pitch Trailer
- Matilde Barbagallo
- Nicola Giuliano
- Giovanni Pompili
“Pitch Trailer, Idee di film da realizzare” è il premio che offre la possibilità ad aspiranti registi, ma anche a professionisti già nel settore, di raccontare il loro progetto attraverso un trailer. Ricordiamo che c’è ancora tempo fino al 15 ottobre per presentare il proprio progetto. Tutti i dettagli e il regolamento del Pitch Trailer sono disponibili a questo indirizzo: https://www.trailersfilmfest.com/pitch-trailer-2025/
I progetti per il Pitch Trailer 2025 si possono presentare anche sulla piattaforma Filmfreeway al seguente indirizzo: https://filmfreeway.com/TrailersFilmFest
Per il primo anno dalla sua nascita, il Trailers FilmFest avrà una giuria che giudicherà anche il Miglior Poster dell’anno, per dare maggior pregio e professionalità a un premio che riconosce il lavoro di professionisti e di interi team di creativi.
La giuria per il Premio al Miglior Poster
- Luca Della Grotta
- David Messina
- Domenico Prestopino