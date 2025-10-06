HomeCinema News2025

Trailers FilmFest 2025: annunciate le giurie

Di Chiara Guida

-

La direzione artistica del Trailers FilmFest, formata da Francesca Sofia Allegra e Alessandro De Simone, è lieta di annunciare i nomi dei giurati che assegneranno i premi dei diversi concorsi per l’edizione 2025.

La scelta è caduta su professionisti di ogni settore, che giudicheranno i finalisti in base ai parametri artistici, ma anche alla performance ottenuta dalla campagna di promozione.

La giuria per il Premio al Miglior Trailer

  • Pedro Armocida
  • Eva Carducci
  • Flavio Natalia
  • Federico Pontiggia
  • Ilaria Ravarino

La giuria per il Pitch Trailer

  • Matilde Barbagallo
  • Nicola Giuliano
  • Giovanni Pompili

“Pitch Trailer, Idee di film da realizzare” è il premio che offre la possibilità ad aspiranti registi, ma anche a professionisti già nel settore, di raccontare il loro progetto attraverso un trailer. Ricordiamo che c’è ancora tempo fino al 15 ottobre per presentare il proprio progetto. Tutti i dettagli e il regolamento del Pitch Trailer sono disponibili a questo indirizzo: https://www.trailersfilmfest.com/pitch-trailer-2025/

I progetti per il Pitch Trailer 2025 si possono presentare anche sulla piattaforma Filmfreeway al seguente indirizzo: https://filmfreeway.com/TrailersFilmFest

Per il primo anno dalla sua nascita, il Trailers FilmFest avrà una giuria che giudicherà anche il Miglior Poster dell’anno, per dare maggior pregio e professionalità a un premio che riconosce il lavoro di professionisti e di interi team di creativi.

La giuria per il Premio al Miglior Poster

  • Luca Della Grotta
  • David Messina
  • Domenico Prestopino
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
