Robert Pattinson rivela chi è il Batman con il migliore… profumo!

Si è detto molto su cosa sta succedendo con il sequel di The Batman, inclusa la possibilità che Robert Pattinson si unisca al DCU come Cavaliere Oscuro. L’attore si sta tenendo impegnato mentre aspetta che Matt Reeves finisca la sceneggiatura del film ed è stato annunciato come il nuovo volto di un nuovo Dior Homme Parfum.

Parlando con Esquire a riguardo, a Pattinson è stato chiesto se ci sono “profumi” che associa ai personaggi che ha interpretato. “Sicuramente il profumo del cappuccio, con Batman, molto”, ha iniziato. “Beh, è ​​pelle. Ma è anche una combinazione, perché sei sigillato in una maschera di pelle, ma sei anche estremamente ansioso tutto il tempo. E la pelle è porosa, quindi assume davvero un profumo emotivo”.

Powered by

“Quando ho fatto l’audizione per Batman ho dovuto provare tutti i diversi cappucci [degli attori che avevano interpretato il ruolo]. Anche 20 anni fa, avevano ancora tutti l’odore di ogni singolo attore. È un po’ strano”, ha continuato prima di chiedere chi di loro avesse l’odore migliore. A questo, Pattinson ha detto, “Penso che probabilmente Clooney avesse l’odore migliore”.

Sfortunatamente, a parte questa nota di colore, l’articolo non contiene un aggiornamento significativo sullo stato di lavorazione del progetto di The Batman Part II, anche se gli è stato chiesto di offrire una parola che descriva al meglio il progetto. “Non ho ancora visto niente, quindi non ne ho idea”.

Robert Pattinson non ha ancora visto nulla di The Batman II

Di recente, Reeves è stato interrogato sui commenti di James Gunn secondo cui avrebbe preso in considerazione l’idea di portare “Battinson” nel DCU. È interessante notare che il regista non ha scartato l’idea di portare il suo franchise nel DCU. “Certo, sì, sì, sì. Voglio dire, si riduce tutto al fatto che abbia senso o meno”, ha iniziato il regista. “La cosa grandiosa è che c’era una storia che volevo raccontare e che chiameremo The Epic Crime Saga, che è la spinta di ciò che volevamo fare. Per me è stato importante essere in grado di realizzarla. James e Peter sono stati davvero, davvero fantastici in questo e ci stanno lasciando fare”.

“Cosa ci riserva il futuro, non posso dirtelo”, ha aggiunto Reeves. “Non ne ho idea in questo momento, tranne che ora sono concentrato sul far girare The Batman Part II e sul renderlo qualcosa di speciale, che è, ovviamente, la cosa più importante”. Incalzato sulla possibilità che il Bruce Wayne di Pattinson alla fine si unisca alla DCU, un agitato Reeves ha risposto: “Non lo so. Dovremo vedere dove andrà a finire”.