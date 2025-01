Avengers: Doomsday presenterà cameo multipli “da tenere d’occhio”

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sembrano destinati a essere molto più grandi persino di Avengers: Endgame del 2019. Le ramificazioni per l’MCU più ampio saranno enormi, con il primo che probabilmente si concluderà con la creazione di Battleworld e il secondo presumibilmente destinato a riavviare il franchise.

Gli eroi più potenti del Multiverso combatteranno con il Dottor Doom di Robert Downey Jr. e ora abbiamo un aggiornamento molto interessante per gentile concessione dello scooper Daniel Richtman. Secondo l’insider, possiamo aspettarci che “molteplici” Osservatori appaiano nei prossimi film di Avengers.

Powered by

Nella terza e ultima stagione di What If…?, abbiamo scoperto di più sugli Osservatori e sul fatto che Uatu non è l’unico a vegliare sul Multiverso. La rivelazione non è stata una sorpresa per i fan dei fumetti, o per chiunque abbia visto Guardiani della Galassia Vol. 2, peraltro, ma è stata comunque una rivelazione che ha approfondito questo angolo della mitologia dell’MCU.

Doom incrocerà il cammino degli Osservatori mentre cerca di acquisire presumibilmente i poteri dell’Arcano in modo da poter rimodellare l’universo e creare una nuova linea temporale sacra? Resta da vedere, anche se Jeffrey Wright farà il suo debutto live-action come Uatu in Doomsday o Secret Wars.

Gli Osservatori nei fumetti Marvel

Gli Osservatori sono un’antica e potente razza nei fumetti Marvel, principalmente noti per il loro ruolo di osservatori cosmici. Possiedono una vasta conoscenza e sono dediti all’osservazione degli eventi dell’universo senza interferire direttamente, aderendo a un rigido codice di non intervento.

L’Osservatore più importante è Uatu, che veglia sulla Terra ed è apparso in varie trame Marvel. Nonostante il loro giuramento, Uatu ha occasionalmente infranto questa regola, in particolare intervenendo per aiutare gli eroi della Terra quando il pianeta affronta minacce esistenziali. Lo scopo degli Osservatori è quello di registrare la storia dell’universo, ma le loro motivazioni sono spesso ambigue, portando a domande sulla loro vera natura.

Non sappiamo ancora come i Marvel Studios giustificheranno il ritorno di Downey o come verrà spiegata la somiglianza di Victor Von Doom con Tony Stark (se verrà spiegata). Nonostante ciò, il regista rimane fiducioso che questi film offriranno una storia degna di nota.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.