Nova: Marvel Television potrebbe scegliere un attore etnicamente differente dal Richard Rider dei fumetti

Abbiamo incontrato per la prima volta i Nova Corps nel film del 2014 Guardiani della Galassia. Tuttavia, James Gunn non era interessato a portare Richard Rider sul grande schermo, voleva mantenere l’attenzione su un solo personaggio umano, e i Corps sono stati rappresentati come poco più di una normale forza di polizia intergalattica.

Avengers: Infinity War ha fortemente lasciato intendere che Thanos li avesse distrutti, anche se ciò non significa che i Marvel Studios non possano ancora trovare un modo per reintrodurli, con il superpotente Richard Rider tra coloro che hanno il compito di proteggere l’universo più ampio. Si è detto molto su cosa possiamo aspettarci dalla serie negli ultimi giorni, compresi i piani per Annihilus, il classico cattivo dei Fantastici Quattro.

Powered by

Ora, lo scooper Daniel Richtman riferisce la notizia che c’è un casting aperto per Richard dell’MCU. Rivela inoltre che Marvel Studios/Marvel Television non ha intenzione di scegliere un attore caucasico per interpretare Nova, il che significa che vedremo un personaggio etnicamente differente rispetto alla controparte a fumetti.

Ha senso lanciare una rete ampia per questo ruolo, in particolare perché Richard sembra destinato a essere una parte cruciale delle future storie cosmiche. Se è vero che si sta lavorando a un adattamento di Annihilation, è inevitabile che Nova sia una parte importante delle prossime fasi della narrazione, probabilmente la Mutant Saga.

Per quanto riguarda chi dovrebbe interpretare Nova, ci sono infinite possibilità entusiasmanti e al momento non sappiamo a quale fascia d’età lo studio si rivolgerà. L’anno scorso, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, dell’animazione e della televisione di Marvel Studios, ha affermato: “Amiamo Nova. Siamo nelle prime fasi di sviluppo di Nova. Abbiamo un nuovo sistema dietro le quinte presso Marvel Studios. Ora siamo più simili a uno studio tradizionale. Stiamo sviluppando più di quanto effettivamente produrremo”.

“Ci sono progetti per sviluppare Nova. Amo Nova anch’io. Amo Richard Rider anch’io. Spero che arrivi sullo schermo”, ha aggiunto. “Il mondo è sempre caos. Ci sono sempre delle cose. Devi evocare queste cose per farle accadere, ma mi piacerebbe vedere uno show di Nova, un giorno”.

Nova nei fumetti

Creato dallo scrittore Marv Wolfman e dall’artista John Romita Sr., Richard Rider è apparso per la prima volta in The Man Called Nova n. 1 nel 1976. Ha ottenuto i suoi poteri quando l’ultimo centurione sopravvissuto del Nova Corps, Rhomann Dey, gli ha trasferito le sue abilità per combattere il cattivo Zorr. Siamo curiosi di scoprire cosa riserva il futuro a Nova sullo schermo e cosa significherà la sua introduzione per l’angolo cosmico del Marvel Cinematic Universe.