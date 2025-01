Ryan Gosling in trattative per unirsi al film di Shawn Levy su Star Wars

Come riportato da Deadline, la superstar di Barbie, Ryan Gosling, è in fase di trattative per partecipare al film di Shawn Levy su Star Wars. Levy e Jonathan Tropper stanno lavorando al loro film legato alla celebre saga da ormai due anni e, ancora senza titolo, questo progetto è in programma per il 17 dicembre 2027. Il prossimo film di Star Wars è The Mandalorian & Grogu, previsto per il 22 maggio 2026, per cui se i piani non dovessero cambiare, il film successivo della saga sarebbe proprio quello di Levy, che potrebbe dunque entrare in produzione già quest’anno.

Levy è un regista imprescindibile per la Disney: con Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, che ha incassato 1,33 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha realizzato il film con rating R più alto di tutti i tempi. Sebbene i dettagli sul suo film di Star Wars siano ancora sconosciuti, pare che non sia collegato al canone di Luke Skywalker degli Episodi I-IX e che sarà un film a sé stante. La nuova speranza è che venga prodotto in autunno. Da notare che quest’anno si terrà la Star Wars Celebration a Tokyo, quindi è molto probabile che in quell’occasione verranno forniti maggiori aggiornamenti.

Quali saranno i prossimi progetti della saga di Star Wars?

Alla Star War Celebration dello scorso anno, la Lucasfilm ha confermato l’arrivo di tre nuovi film. Dave Filoni svilupperà un film ambientato durante la Nuova Repubblica, Sharmeen Obaid-Chinoy un nuovo film con Rey Skywalker che istituisce un Nuovo Ordine Jedi e James Mangold un film incentrato sull’Alba dei Jedi. I primi due film dipendono entrambi da elementi consolidati della tradizione del franchise, mentre quello di Mangold è abbastanza lontano dalla saga degli Skywalker da sembrare un’esperienza del tutto originale.

Jon Favreau sta invece sviluppando il film The Mandalorian & Grogu, che si svolge dopo la terza stagione di The Mandalorian. Sono passati quasi cinque anni dall’uscita di un film di Star Wars, mentre la Lucasfilm si è concentrata sulle serie televisive per Disney+. Di tutte le serie uscite fino a questo momento, solo Star Wars: The Acolyte, ambientata durante l’Alta Repubblica, si è concentrata su personaggi completamente nuovi, ma con camei di personaggi come Yoda e Darth Plagueis.