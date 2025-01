Razzie Awards 2025, Joker: Folie à Deux, Megalopolis e Madame Web i più nominati

È di nuovo il periodo dell’anno, in cui Hollywood celebra i migliori film e spettacoli degli scorsi 12 mesi. È però anche il momento dei Razzie Awards 2025, i premi che si divertono a premiare i grandi insuccessi o i film più criticati di questo stesso periodo. In lizza per il peggior film alla 45esima edizione dei Golden Raspberry Awards ci sono dunque l’adattamento videoludico Borderlands, il sequel musical Joker: Folie à Deux, Madame Web della Marvel, il progetto di una vita di Freancis Ford Coppola, Megalopolis, e il biopic presidenziale Reagan.

Non a caso, tutti e cinque sono a pari merito con sei nomination ai Razzie. Anche i registi di questi film sono in lizza per il “premio” alla regia, con Jerry Seinfeld che si è aggiudicato il quinto posto per la sua commedia Pop Tarts Unfrosted. L’ex re delle sitcom è in lizza anche come Peggior attore. Sempre per quanto riguarda gli attori, tra gli uomini e le donne nominati per i Razzie ci sono i vincitori dell’Academy Joaquin Phoenix e Lady Gaga (Joker: Folie à Deux), Cate Blanchett (Borderlands), Ariana DeBose (Argylle e Kraven Il Cacciatore) e Jon Voight (Megalopolis e Reagan).

I vincitori saranno annunciati il 1° marzo, il giorno prima degli Oscar.

Di seguito, ecco i candidati alla 45ª edizione dei Razzies, votati da oltre 1.200 appassionati di cinema, critici cinematografici e giornalisti:

Worst Picture

Borderlands

Joker: Folie à Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Peggior attore

Jack Black in Dear Santa

Zachary Levi in Il magico mondo di Harold

Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid in Reagan

Jerry Seinfeld in Pop Tarts Unfrosted

Peggior attrice

Cate Blanchett in Borderlands

Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

Bryce Dallas Howard in Argylle

Dakota Johnson in Madame Web

Jennifer Lopez in Atlas

Peggior attore non protagonista

Jack Black in Borderlands

Kevin Hart in Borderlands

Shia LaBeouf in Megalopolis

Tahar Rahim in Madame Web

Jon Voight in Megalopolis, Reagan, Shadow Land e Strangers

Peggior attrice non protagonista

Ariana DeBose in Argylle e Kraven Il Cacciatore

Leslie Anne Down in Reagan

Emma Roberts in Madame Web

Amy Schumer in Pop Tarts Unfrosted

FKA twigs in The Crow

Peggior regista

S.J. Clarkson in Madame Web

Francis Ford Coppola in Megalopolis

Todd Phillips in Joker: Folie à Deux

Eli Roth in Borderlands

Jerry Seinfeld in Pop Tarts Unfrosted

Peggior Screen Combo

Due personaggi odiosi qualsiasi (ma soprattutto Jack Black) in Borderlands

Due qualsiasi “attori comici” poco divertenti in Pop Tarts Unfrosted

Tutto il cast di Megalopolis

Joaquin Phoenix e Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller in Reagan

Peggior Prequel, Remake, Rip-Off or Sequel

The Crow

Joker: Folie à Deux

Kraven Il Cacciatore

Mufasa: Il re leone

Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice

Peggior sceneggiatura

Joker: Folie à Deux

Kraven Il Cacciatore

Madame Web

Megalopolis

Reagan