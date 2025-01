The Alto Knights – I due volti del crimine: trailer del film con Robert De Niro

Da Warner Bros. Pictures arriva The Alto Knights – I due volti del crimine che vede protagonista l’attore premio Oscar Robert De Niro in un memorabile doppio ruolo. Il film è diretto dal regista premio Oscar Barry Levinson. Ecco il Trailer!

‘The Alto Knights – I due volti del crimine’ segue le vicende di due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello (De Niro) e Vito Genovese (De Niro), intenti a contendersi il controllo delle strade della città. Un tempo migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li mettono in una rotta di collisione mortale che cambierà per sempre la mafia (e l’America).

“The Alto Knights – I due volti del crimine” è scritto dal candidato all’Oscar Nicholas Pileggi (”Quei bravi ragazzi”). Il film è prodotto dal premio Oscar Irwin Winkler (”Rocky”, ‘Quei bravi ragazzi’), Barry Levinson, Jason Sosnoff, Charles Winkler e David Winkler, con Mike Drake in veste di produttore esecutivo.

Fanno parte del cast, al fianco di Robert De Niro, Debra Messing (“Will & Grace”), Cosmo Jarvis (“Shōgun”), Kathrine Narducci (“The Irishman”), Michael Rispoli (“Billions”), Michael Adler (“Peppermint – L’Angelo della Vendetta”), Ed Amatrudo (“Till: Il coraggio di una madre”, “Nashville”), Joe Bacino (“Kick-Ass”), Anthony J. Gallo (“The Irishman”), Wallace Langham (“Le Mans ’66 – La grande sfida”), Louis Mustillo (“Cooper’s Bar”, “Mike & Molly”), Frank Piccirillo, Matt Servitto (“Billions”) e Robert Uricola (“Toro scatenato”).

Ad affiancare Levinson (“Rain Man – L’uomo della pioggia”, “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”) dietro la macchina da presa, il direttore della fotografia candidato all’Oscar® Dante Spinotti (“Insider – Dietro la verità”, “L.A. Confidential”), lo scenografo Neil Spisak (i film di “Spider-Man”, “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”), il montatore candidato all’Oscar® Douglas Crise (“Babel”, “Dopesick – Dichiarazione di dipendenza”), il costumista candidato all’Oscar Jeffrey Kurland (“Pallottole su Broadway”, “Tenet”), la pluripremiata responsabile casting Ellen Chenoweth (“Past Lives”) e il compositore David Fleming (“Elegia americana”, “Mr. & Mrs. Smith”).

Warner Bros. Pictures presenta, una produzione di Irwin Winkler, un film di Barry Levinson, “The Alto Knights – I due volti del crimine”. Il film arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025 distribuito da Warner Bros. Pictures.