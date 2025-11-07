La scena dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non funziona a causa di un errore fatale

Per la maggior parte, I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) è separato dal resto dell’MCU, fino alla scena post-crediti. Come molte scene post-crediti dell’MCU, ha suscitato un certo entusiasmo in molti fan, ma se ci pensate bene, alla fine la scena non ha raggiunto l’obiettivo che avrebbe dovuto raggiungere.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi si svolge in un universo diverso dalla maggior parte dei progetti MCU, il che significa che non era collegato a nient’altro. Tuttavia, la scena post-crediti ha segnato l’arrivo dell’attesissimo Doctor Doom, che sarà il principale antagonista in Avengers: Doomsday. Tuttavia, poiché non hanno fatto una cosa specifica, questa scena non mi ha convinto.

Non mostrare Doctor Doom è stato un errore

Il momento clou della scena post-crediti di I Fantastici Quattro: Gli Inizi mostra il giovane Franklin avvicinato da un uomo con un cappuccio verde e una maschera di metallo in mano. Si tratta chiaramente di Doctor Doom, che sarà l’antagonista nel film Avengers: Doomsday in uscita il prossimo anno. A prima vista, si tratta di un’anteprima entusiasmante per quel film.

Tuttavia, la decisione di non mostrare Doom ha reso questa scena piuttosto vuota. Tutti sanno che il Dottor Destino è interpretato da Robert Downey Jr., quindi non c’è un senso di mistero che circonda il personaggio. Una semplice inquadratura di Doom che si gira e ci mostra per la prima volta RDJ nel ruolo sarebbe stata perfetta.

Non mostrare Doom indebolisce la scena e fa sembrare che sia stata aggiunta in un momento in cui RDJ non era disponibile o sul set, anche se in realtà lo era. Ciò è particolarmente frustrante poiché sappiamo che molte di queste scene post-crediti sono girate in un momento diverso rispetto al film vero e proprio.

Infatti, la scena post-crediti di Thunderbolts* è stata girata sul set di Avengers: Doomsday. Avrebbero potuto fare la stessa cosa con Downey per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e non avendolo fatto, la scena perde molto del suo fascino. Anche se sono ancora entusiasta di Avengers: Doomsday, questo avrebbe potuto aggiungere molto al film.

La struttura confusa di Avengers: Doomsday non ha aiutato

Uno dei motivi principali per cui la scena post-crediti di I Fantastici Quattro: Gli Inizi non ha funzionato è la struttura complessivamente confusa di Avengers: Doomsday. Una cosa per cui l’MCU è stato spesso elogiato è il modo in cui ha costruito tutto nel corso degli anni, in particolare in vista dei progetti Avengers.

Tutto ciò che ha portato a The Avengers del 2012 ha preparato il terreno, dalle motivazioni di Loki al modo in cui ci sono stati presentati gli eroi. Ha anche preparato la motivazione di Tony per la creazione di Ultron in Avengers: Age of Ultron. Naturalmente, ci sono stati anche diversi teaser e apparizioni di Thanos prima di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Anche se non avevamo bisogno di una serie di anticipazioni su Doctor Doom prima di Avengers: Doomsday, la preparazione al film è stata incoerente. Per cominciare, tutti sanno che Kang era il piano iniziale per i film, ma la controversia che ha circondato Jonathan Majors e il debutto cinematografico poco brillante del personaggio hanno cambiato le cose, rendendo quelle apparizioni piuttosto discutibili.

C’è anche il problema di chi apparirà in Avengers: Doomsday. Personaggi come Shang-Chi sono in lista, ma lui è apparso solo in un progetto cinque anni fa. Questo rende difficile per il pubblico e per me stesso collegarci e interessarci alla cosa. Inoltre, non si è quasi mai fatto riferimento ai classici personaggi degli X-Men che sono in Avengers: Doomsday.

Serie TV e film come Moon Knight, Eternals e Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings sono solo alcuni di quelli che sembrano non avere alcuna attinenza con Avengers: Doomsday. In realtà, Thunderbolts* e I Fantastici Quattro: Gli Inizi sono i primi film che sembrano preparare il terreno per Avengers: Doomsday.

Dato che questi due film sono usciti solo un anno prima di Avengers: Doomsday, sembra che le cose siano state un po’ affrettate. Il fatto di non vedere Doctor Doom non fa che aumentare questa sensazione. Vederlo avrebbe reso la scena post-crediti ancora più emozionante e mi avrebbe fatto desiderare ancora di più Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday potrebbe ancora essere ciò che serve all’MCU

Non è un segreto che la qualità dell’MCU abbia avuto alti e bassi dall’uscita di Avengers: Endgame. Se ne parla anche in Deadpool & Wolverine, dove si nota che Deadpool entra a far parte dell’MCU come un “punto debole”. Nonostante i problemi e la costruzione poco brillante, Avengers: Doomsday potrebbe raddrizzare la situazione.

Spider-Man: No Way Home, WandaVision, Black Panther: Wakanda Forever, Loki, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Thunderbolts* e The Fantastic Four: First Steps sono tra i successi. Nel frattempo, Eternals, Thor: Love and Thunder, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Captain America: Brave New World hanno mancato l’obiettivo, solo per citarne alcuni.

Nonostante tutti i problemi che il franchise sta attraversando, l’MCU non ha sbagliato con i suoi film degli Avengers. Considerando la sua storia di successi, il ritorno di Robert Downey Jr. e il cast coinvolto, è molto probabile che Avengers: Doomsday sarà fantastico. Potrebbe essere proprio ciò di cui l’MCU ha bisogno.

Se questo film sarà all’altezza delle aspettative di molti di noi, allora il franchise che sembra lasciare in sospeso molte questioni, come tutto ciò che riguarda Eternals, l’apparizione di Hercules, il figlio di Hulk e altro, sarà probabilmente dimenticato e perdonato. Giocare sulla nostalgia ha avuto successo per molti franchise e l’MCU può puntare su questo con Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, se sarà un grande film, potrà dare il tono a Avengers: Secret Wars, entusiasmare nuovamente il pubblico e forse segnare una svolta per l’MCU, riportandolo sulla strada giusta. Ci farà anche dimenticare la delusione provata dalla scena post-crediti di The Fantastic Four: First Steps.