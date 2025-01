Scarlett Johansson e Jonathan Bailey manomettono delle uova in una nuova foto di Jurassic World Rebirth

Jurassic World Rebirth si presenta con una nuova immagine che mostra i personaggi di Scarlett Johansson e Jonathan Bailey mentre manomettono le uova di dinosauro. Dopo il grande successo al botteghino di Jurassic World Dominion nel 2022, la serie di reboot di Jurassic Park è pronta a tornare con un nuovo film del regista Gareth Edwards (The Creator). La Johansson guida il cast di Jurassic World Rebirth nei panni di Zora Bennett, leader di una spedizione in un territorio pericoloso e pieno di dinoidi per recuperare un DNA cruciale per una scoperta medica, con Mahershala Ali, Rupert Friend, Ed Skrein e Manuel Garcia-Rulfo.

L’account Instagram ufficiale di Jurassic World condivide ora una nuova immagine del film, che offre uno sguardo migliore a Zora e al dottor Henry Loomis di Bailey. L’immagine mostra i due personaggi in quella che sembra essere un’antica struttura sudamericana, con Loomis che sorregge un grande uovo di dinosauro mentre Zora lo guarda stupita. Guardate l’immagine qui sotto:

Powered by

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jurassic World (@jurassicworld)

Cosa significa la nuova immagine per Jurassic World Rebirth

Sebbene non sia ancora stato diffuso un trailer di Jurassic World Rebirth, il film è stato presentato come un ritorno alle origini per il franchise. Jurassic World Dominion si conclude con i dinosauri che vagano liberamente sulla Terra e vivono fianco a fianco con gli umani, mentre il prossimo film sembra concentrarsi su una storia più specifica e su un gruppo più ristretto di personaggi.

Secondo Edwards, per Empire, questo approccio “torna a ciò che [lui] ama dell’originale”. In un’intervista a EW ha anche definito il film una “gigantesca lettera d’amore a Steven Spielberg”, paragonandolo a Lo squalo (1975). Con lo sceneggiatore dell’originale Jurassic Park David Koepp che ha scritto la sceneggiatura e le immagini finora disponibili, tra cui quella qui sopra, che mostrano un’attenzione particolare per le scene ad alta tensione piuttosto che per le roboanti sequenze di distruzione, Jurassic World Rebirth si preannuncia come un interessante ritorno a un’epoca precedente per il franchise.