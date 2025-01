The Night Agent – Stagione 2: chi è Noor e cosa vuole dagli USA

La seconda stagione di The Night Agent introduce diversi nuovi personaggi nella serie thriller di spionaggio di Netflix, offrendo tonnellate di materiale fresco da tenere sotto controllo. Dopo il finale ricco di azione della prima stagione di The Night Agent, Peter Sutherland (Gabriel Basso) torna come Agente di notte a tutti gli effetti, lavorando sul campo con una nuova partner, Alice (Brittany Snow). Una missione per impedire una vendita di informazioni a Bangkok va storta, causando il disvelamento di una cospirazione internazionale che ruota attorno a un complotto terroristico contro gli Stati Uniti nel palazzo delle Nazioni Unite di New York.

Mentre Peter e Rose (Luciane Buchanan) rimangono nel cast di The Night Agent, molti dei personaggi di supporto della prima stagione, tra cui Diane Farr (Hong Chau), sono stati eliminati per fare spazio alle new entry. Tra questi, i membri della famiglia criminale Bala, i nuovi membri dell’Azione Notturna, i collaboratori del mediatore di informazioni Jacob Monroe (Louis Herthum) e gli impiegati dell’ambasciata iraniana a New York. L’intricata rete di fazioni e di singoli attori si lega per dare vita a una trama emozionante e imprevedibile nella seconda stagione dello show.

Noor lavora alla missione iraniana presso l’ONU nella seconda stagione di The Night Agent

Tuttavia, vale la pena di scoprire chi è Noor prima che venga coinvolta dai protagonisti dello show, poiché i suoi obiettivi personali sono la componente centrale del suo personaggio nella seconda stagione. Noor è una giovane donna che lavora presso l’ambasciata iraniana a New York, anche se quasi subito si scopre che raccoglie informazioni per conto del governo americano.

Haleh è la figlia di Abbas e la più cara amica di Noor a New York, che si informa costantemente sulla sua relazione sentimentale. Infine, Javad è il capo della sicurezza dell’ambasciata, che inizia come potenziale interesse amoroso per Noor, ma finisce sulle sue tracce per quanto riguarda le sue transazioni informative.

Perché Noor fornisce agli Stati Uniti informazioni sulle azioni dell’Iran

Noor sa che le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono a dir poco incerte e che negli ultimi mesi la sicurezza intorno alla sua città è aumentata. Sua madre e suo fratello sono ancora in Iran e Noor spera di farli ritirare dal Paese e portarli negli Stati Uniti per ottenere asilo, ma deve offrire qualcosa al governo in cambio. Comincia a fornire loro informazioni, anche se non ha nulla di veramente utile fino alla situazione di Foxglove nella seconda stagione di The Night Agent.

I flashback della seconda stagione di The Night Agent mostrano che la madre di Noor ha agito contro il governo iraniano, causandone l’arresto. È un viaggio intenso ed emotivo per Noor, costretta a rischiare la vita per la sua fedeltà a due paesi diversi. Persino Peter e Rose, che il pubblico sa essere brave persone, faticano a guadagnarsi la sua fiducia quando sono costretti a prendere decisioni complicate nel corso della stagione.

Come Noor viene coinvolta nell’azione di Peter e Night in The Night Agent

Noor stava lavorando alla raccolta di foto del faccendiere di Jacob Monroe, Solomon, e i due compiono i passi successivi come squadra: Noor, Rose e Peter si infiltrano insieme nell’ambasciata iraniana per raccogliere informazioni. In cambio, Noor chiede di salvare immediatamente sua madre e suo fratello, e qui sorgono delle complicazioni.

Tra tutte le morti della seconda stagione de The Night Agent, la più straziante avviene sulla strada che porta all’Iran, quando Sami è costretta a uccidere il fratello di Noor, Farhad. Farhad non si è reso conto di ciò che stava accadendo e ha cercato di tirarsi indietro, prendendo una pistola nel panico e costringendo Sami ad agire. Questo complica le cose per Noor, soprattutto dopo che i suoi alleati nell’Azione Notturna le mentono su quanto è accaduto. Noor è uno dei personaggi più complessi e avvincenti di The Night Agent, soprattutto dopo questo colpo di scena di metà stagione che rende la sua lealtà sempre discutibile.