Scream 7: Ghostface promette vendetta nel nuovo spot ufficiale

Sebbene duri solo pochi secondi, la Paramount Pictures ha dato il benvenuto al nuovo anno con un nuovo spot sui social media (lo si può vedere qui) per Scream 7, in cui Ghostface condivide una lista dei suoi agghiaccianti propositi con Sidney Prescott (Neve Campbell). Nel teaser, l’ultima incarnazione dell’iconico killer mascherato promette anche di “chiamare più spesso i vecchi amici e andare a trovarli”, riferendosi ovviamente al ritorno della protagonista originale, Sidney.

Anche David Arquette tornerà nei panni dell’ex poliziotto Dewey Riley, insieme a uno dei due Ghostface originali della serie, Stuart “Stu” Macher interpretato da Matthew Lillard, e Scott Foley nei panni di Ghostface di Scream 3, Roman Bridger. Questi personaggi sono in qualche modo ancora vivi, o la serie Scream introdurrà finalmente un elemento soprannaturale?

Secondo una voce precedente, e almeno in parte confermata dal trailer, alcuni dei Ghostface dei film precedenti (così come altri personaggi, evidentemente) torneranno grazie alla tecnologia AI/Deepfake, che secondo quanto riferito “avrà un ruolo significativo nella trama”. Sembra che parte del nuovo piano di Ghostface/Ghostfaces per tormentare Sidney sarà quello di farle credere che gli assassini che ha sconfitto nei film precedenti siano tornati per vendicarsi.

Cosa sappiamo di Scream 7?

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream 7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Melissa Barrera (interprete di Sam Carpenter) è, come noto, stata licenziata da Spyglass per i suoi recenti post sui social media riguardanti la guerra tra Israele e Hamas, mentre Jenna Ortega (interprete di Tara Carpenter) ha invece abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione con la seconda stagione di Mercoledì di Netflix. Con l’assenza delle due attrici, interpreti degli ultimi due film del franchise, si è dunque puntato sul ritorno di alcuni membri del cast dei primi film, tra cui Neve Campbell e Courtney Cox.

Oltre alle due attrici, il cast vanta anche David Arquette che riprende il ruolo di Dewey Riley, nonostante il suo personaggio fosse già morto nel film precedente. A questi si aggiungono anche Mason Gooding (Chad Meeks-Martin) e Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), già comparsi nelle ultime uscite, nonché volti nuovi come Isabel May — figlia di Sidney nel film — e Joel McHale che interpreta il marito di Sidney. Anche Matthew Lillard, interprete di Stu Macher, farà parte del film.

Scream 7 uscirà nelle sale il 27 febbraio 2026.