Dune – Parte Tre: una prima descrizione del trailer arriva online

Mentre scriviamo questo articolo, Avengers: Doomsday e Dune – Parte Tre sono entrambi in programma nelle sale il 18 dicembre, alla fine di quest’anno. Il “Dunesday” sarà il grande evento cinematografico di fine anno e, mentre tutti gli occhi sono puntati sul film della Marvel Studios grazie ai recenti teaser, il primo trailer del terzo capitolo di Dune potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Il film diretto da Denis Villeneuve ha terminato le riprese alcuni mesi fa e da allora le cose sono rimaste tranquille, mentre il regista prosegue con quello che promette di essere un lungo processo di post-produzione per questo blockbuster ricco di effetti speciali. Dune – Parte Tre è basato sul romanzo di Frank Herbert del 1969, Messia di Dune, che segue le lotte di Paul Atreides con le conseguenze della sua jihad guidata dai Fremen dopo la sua ascesa al trono come Imperatore Muad’Dib.

Feature First ha ora rivelato una presunta descrizione del primo trailer che, se confermata, prometterebbe un terzo capitolo piuttosto epico. Secondo il sito, “Il trailer si apre con Paul Atreides (Timothée Chalamet) che narra, affermando che suo padre (il duca Leto Atreides, interpretato da Oscar Isaac in Dune) aveva qualcosa di cattivo nel cuore”. “Una scena flashback mostra Paul e sua madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Vengono poi mostrate immagini di Alia Atreides interpretata da Anya Taylor-Joy, con capelli neri e un abito bianco svolazzante”.

“Viene mostrata anche una scena di Duncan Idaho interpretato da Jason Momoa, che cammina con un gruppo attraverso un burrone di roccia bianca. C’è anche un’immagine di Chani, interpretata da Zendaya, che cammina davanti a un verme delle sabbie, simile a un’immagine di Paul, interpretato da Chalamet, in Dune – Parte Due”, continua la descrizione. “Un’altra scena mostrava una figura calva con delle placche metalliche incastonate nella testa. Nel trailer c’era solo un’immagine di Paul Atreides rasato, con la testa rasata piuttosto che calva”.

Il rapporto conclude rivelando che “Defy Your Destiny” (Sfida il tuo destino) è stato scelto come slogan per Dune – Parte Tre. Per quanto riguarda la data di uscita online del trailer, la Warner Bros. potrebbe abbinarlo a Cime tempestose a febbraio o a The Bride! a marzo. Non resta dunque che attendere di poter vedere le prime immagini del nuovo attesissimo capitolo che concluderà la trilogia di Villeneuve.

Cosa aspettarsi da Dune – Parte Tre

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Messia di Dune“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattarlo in due film. Ma il terzo film coprirà Messia di Dune nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

In Dune – Parte Tre, tratto dal romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, possiamo aspettarci una narrazione molto più intima e politica rispetto all’epica espansiva di Parte Due. Dopo aver conquistato Arrakis e assunto il ruolo di Imperatore, Paul Atreides dovrà affrontare le conseguenze del jihad scatenato in suo nome e il peso del potere assoluto. Il film esplorerà la disillusione di Paul, i suoi dubbi morali e le macchinazioni di chi vuole distruggerlo dall’interno. La storia si muoverà dunque tra intrighi religiosi, crisi identitarie e visioni profetiche, aprendo un nuovo capitolo più cupo e riflessivo nell’universo di Dune.

