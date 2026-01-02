Wonder Man: nuovo trailer per la serie Marvel!

Mentre Hollywood riprende lentamente il lavoro, dopo le vacanze il ciclo delle notizie può essere un po’ lento. Fortunatamente, Marvel Television tiene aggiornati i suoi fan con un nuovo trailer e un poster (che si può vedere qui) di Wonder Man! La prima metà dell’anteprima è per lo più familiare, ma rafforza ulteriormente l’insolita amicizia tra Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) e Trevor Slattery (Ben Kingsley). Più avanti, scopriamo che l’ex “Mandarino” sta in realtà riferendo al Dipartimento per il Controllo dei Danni, un’organizzazione che ritiene Simon una minaccia.

Il suo responsabile è l’agente Cleary, l’agente del DODC già visto in Spider-Man: No Way Home e Ms. Marvel. L’implicazione è che Trevor è costretto a lavorare con il DODC per guadagnarsi la libertà dopo che il vero Mandarino, Wenwu, lo ha fatto evadere di prigione in All Hail the King One-Shot. Sebbene il trailer non riveli completamente i poteri di Simon, è ovvio che lui è incredibilmente forte e forse non ha il pieno controllo di queste incredibili abilità.

Tuttavia, tutto ciò che Simon vuole è recitare nel reboot di “Wonder Man”, anche se questo significa affrontare un’altra pericolosa minaccia: la stanchezza dei film sui supereroi. Da queste nuove immagini, Wonder Man sembra divertentissimo, il che rende ancora più sorprendente il fatto che la Marvel Studios sembri intenzionata a rilasciare tutti e 8 gli episodi contemporaneamente su Disney+ alla fine di questo mese. Questo ricorda (senza giochi di parole) come Echo sia stato scaricato sulla piattaforma un paio di anni fa… e rapidamente dimenticato.

La trama di Wonder Man

In Wonder Man, l’aspirante attore hollywoodiano Simon Williams sta lottando per far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore i cui ruoli più importanti potrebbero essere ormai alle spalle, Simon viene a sapere che il leggendario regista Von Kovak sta girando il remake del film sui supereroi “Wonder Man”. Questi due attori, agli antipodi delle loro carriere, perseguono con tenacia ruoli che potrebbero cambiare la loro vita in questo film, mentre il pubblico può dare uno sguardo dietro le quinte dell’industria dell’intrattenimento.

Cosa succederà dopo “Wonder Man” l’anno prossimo?

La Marvel inizierà l’anno con un’intensa attività televisiva: dopo Wonder Man, lo studio pubblicherà la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in uscita a marzo. La seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man arriverà anch’essa nel 2026. La Marvel aprirà l’anno con il suo primo grande successo il 31 luglio 2026, quando Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema di tutto il mondo. Il film presenterà anche altri eroi come Hulk di Mark Ruffalo e Punisher di Jon Bernthal. L’ultimo progetto Marvel nel 2026 sarà Avengers: Doomsday, il primo grande film evento della Saga del Multiverso.