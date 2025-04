12 film e serie Marvel da guardare prima di Thunderbolts*

Ci sono diversi film e show televisivi del passato del MCU che potrebbe essere utile rivedere prima che Thunderbolts* arrivi nelle sale il 30 aprile 2025, come parte della Fase 5. Negli ultimi mesi è cresciuta l’attesa per il film, il primo evento crossover della Saga del Multiverso che riunirà una nuova squadra di individui dotati di superpoteri e riuniti in assenza dei Vendicatori. I Thunderbolts hanno una ricca storia nei fumetti Marvel, quindi il loro debutto nel MCU è emozionante, anche se la squadra sarà molto diversa dalle sue controparti a fumetti.

Come primo grande evento crossover del MCU dopo Avengers: Endgame, Thunderbolts* sarà caratterizzato dal ritorno di diversi personaggi della storia della Marvel. Ciò significa che per comprendere meglio la narrazione e la progressione dei personaggi è necessario guardare una serie di film e spettacoli televisivi del passato. Il debutto alla regia di Jake Schreier nel MCU renderà infatti omaggio ad alcune delle storie e dei personaggi più emozionanti e intensi del franchise, risalenti alla Fase 1, il che significa che è meglio fare un po’ di compiti a casa prima di vedere il film.

12 Captain America: Il primo vendicatore (2011) Sebastian Stan è stato confermato nel ruolo di James Buchanan “Bucky” Barnes in Thunderbolts* durante l’annuncio iniziale del cast nel 2022, quindi vale la pena ripercorrere l’intera storia del personaggio nel MCU. Bucky ha subito alcuni cambiamenti monumentali dal suo debutto in Captain America: Il primo vendicatore del 2011. Nello storico film della Fase 1, Bucky ha debuttato come migliore amico d’infanzia di Steve Rogers e membro degli Howling Commandos al fianco di Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale, il che lo rende uno dei personaggi più vecchi del MCU. Bucky Barnes non sarebbe mai diventato il Soldato d’Inverno se non fosse stato per gli eventi di quel film, quando cadde da un treno e fu catturato dallo scienziato dell’HYDRA Arnim Zola. Gli esperimenti di Zola hanno trasformato Bucky in un super-soldato, che gli ha permesso di sopravvivere fino ai giorni nostri, dando il via al suo viaggio da eroe a criminale a eroe, che culminerà nel diventare il leader de facto dei Thunderbolts. L’esperienza di Bucky al fianco di Capitan America ne Il primo vendicatore lo renderà il leader perfetto dei Thunderbolts nel 2025.

11 Captain America: The Winter Soldier (2014) Mentre Captain America: Il primo vendicatore ha introdotto il Bucky Barnes di Stan nel MCU, è stato Captain America: The Winter Soldier del 2014 a rivelare la sua trasformazione nel malvagio Soldato d’Inverno. Questo agente d’élite dell’HYDRA è stato potenziato con un siero da super-soldato e gli è stato fatto il lavaggio del cervello dalla nefasta organizzazione per diventare l’assassino più famoso del mondo. Bucky ha preso di mira Steve Rogers e i suoi amici nel film, ma il faccia a faccia con il suo amico d’infanzia ha iniziato a rompere l’incantesimo dell’HYDRA su di lui. Il miglior thriller di spionaggio dei Marvel Studios ha fatto un lavoro fantastico nello sviluppo di Bucky Barnes come Soldato d’Inverno, ma lo ha anche visto iniziare a recuperare la propria personalità. Alla fine del film ha salvato Steve Rogers ed è stato visto imparare a conoscere la propria vita alla mostra di Captain America allo Smithsonian, il che ha dato il via al suo viaggio verso la riscoperta di Bucky Barnes e infine alla trasformazione in Thunderbolt. Captain America: The Winter Soldier è stato il primo progetto del MCU a rendere Bucky Barnes un personaggio principale, quindi è una visione essenziale prima del suo ritorno in Thunderbolts*.

10 Captain America: Civil War (2016) Un breve cameo alla fine di Ant-Man del 2015 ha anticipato il grande ritorno di Bucky Barnes in Captain America: Civil War del 2016. Bucky è diventato una pedina del Barone Zemo di Daniel Brühl in Civil War, poiché è stato incastrato per il bombardamento delle Nazioni Unite e l’omicidio di Re T’Chaka, il che ha permesso a Zemo di usare il condizionamento dell’HYDRA di Bucky per puntarlo contro i suoi amici Vendicatori. Captain America: Civil War non è però importante da guardare prima di Thunderbolts* solo per il rilievo di Bucky Barnes, ma perché questo film crossover spiega anche l’attuale assenza dei Vendicatori. Zemo ha usato la fedeltà di Steve Rogers a Bucky Barnes per mettere zizzania tra i Vendicatori, poiché è stato rivelato che Bucky aveva ucciso i genitori di Tony Stark mentre operava come Soldato d’Inverno. Questo ha fatto sì che i Vendicatori si siano sciolti all’epoca di Avengers: Infinity War e, sebbene si siano brevemente riformati in Endgame, l’impatto di Civil War ha fatto sì che i Vendicatori non siano ancora operativi. Questo crea il vuoto che i Thunderbolts riempiranno nella Fase 5 del MCU, quindi Civil War fornisce alcuni importanti retroscena sia per l’evoluzione di Bucky Barnes che per la formazione dei Thunderbolts.

9 Spider-Man: Homecoming (2017) A prima vista, il collegamento tra Spider-Man: Homecoming e Thunderbolts* del 2017 potrebbe non essere chiaro, ma il secondo risponderà finalmente a uno dei più grandi misteri del MCU iniziato nel primo. Durante Homecoming, l’Avvoltoio di Michael Keaton ha preso di mira un aereo che trasportava il carico dei Vendicatori dalla Avengers Tower alla nuova struttura della squadra nell’Upstate di New York, poiché Tony Stark ha venduto la base operativa della squadra a Manhattan. Ci sono voluti otto anni dopo Homecoming perché i Marvel Studios rispondessero a chi aveva acquistato l’Avengers Tower, visto che i trailer di Thunderbolts* hanno confermato che la nuova proprietaria è Valentina. La Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus potrebbe aver debuttato nel MCU solo nel 2021 in The Falcon and the Winter Soldier, ma sembra che abbia influenzato gli eventi dietro le quinte per molto più tempo. Valentina è una donna di incredibile potere e influenza nel MCU, e la sua acquisizione dell’ex Avengers Tower ne è solo un esempio. Ha trasformato questo punto di riferimento nella Torre di Guardia del MCU, la base operativa di Sentry nei fumetti Marvel, quindi, anche se Homecoming non è un film da vedere assolutamente, fornisce importanti retroscena per il nuovo cattivo del MCU.

8 Black Panther (2018) Analogamente a Spider-Man: Homecoming, Black Panther del 2018 non ha un grande impatto sulla prossima storyline dei Thunderbolts*. Tuttavia, poiché Bucky Barnes avrà un ruolo importante nel crossover della Fase 5, è importante notare che fa una breve apparizione cameo nella scena post-credits del film del 2018. Questo cameo ha fatto seguito alla fine di Captain America: Civil War, in cui Bucky Barnes si era rifugiato nel Wakanda, anche se Black Panther lo vedeva come un uomo guarito, libero dal condizionamento dell’HYDRA che lo aveva trasformato nel Soldato d’Inverno. Il cameo di Bucky Barnes in Black Panther è stato spiegato meglio in un flashback di The Falcon and the Winter Soldier, in quanto è stato Ayo, membro della Dora Milaje, ad aiutarlo a liberarsi dal lavaggio del cervello dell’HYDRA. La scena post-credits ha segnato la prima menzione di Bucky Barnes che assume l’appellativo di Lupo Bianco. Non ha ancora abbracciato questo ruolo, ma tutto potrebbe cambiare in Thunderbolts*, soprattutto se vuole liberarsi completamente dell’eredità di Soldato d’Inverno. Bucky Barnes che diventa il Lupo Bianco sarebbe un modo fantastico per cercare finalmente la piena redenzione.

7 Ant-Man & The Wasp (2018) Bucky Barnes non è l’unico antagonista del MCU che tornerà a far parte della squadra dei Thunderbolts, ma sarà affiancato da almeno altri cinque personaggi. Tuttavia, il prossimo “antagonista” di cui parliamo ha debuttato nel MCU solo con Ant-Man and the Wasp del 2018: il sequel del film originale del 2015 di Peyton Reed ha introdotto nel MCU Hannah John-Kamen nei panni di Ava Starr, alias Ghost. Dopo essere stata colpita da un’esplosione di energia quantica da giovane, le molecole di Ava Starr si sono dislocate e lei sperava di rubare l’energia quantica a Janet van Dyne per stabilizzarsi. Questo avrebbe ucciso Janet, ma Ava Starr pensò che fosse un sacrificio necessario per salvare se stessa. Tuttavia, si è resa conto dell’errore commesso quando Janet è tornata sana e salva dal Regno Quantico e ha usato i suoi nuovi (e ormai ignorati) doni per stabilizzare il phasing di Ava Starr. Fortunatamente, questo ha mantenuto intatti i suoi poteri quantici, permettendole di controllarli, il che significa che John-Kamen può tornare come Ghost nei Thunderbolts*. In precedenza era una cattiva per interesse personale, ma sarà bello vederla assumere un ruolo più eroico nella Fase 5 del MCU.

6 Avengers: Endgame (2019) Naturalmente, Avengers: Infinity War deve essere visto per capire Avengers: Endgame, ma è il film del 2019 che è indispensabile vedere prima di Thunderbolts*. La Natasha Romanoff di Scarlett Johansson potrebbe non essere coinvolta nel nuovo film, ma l’eredità lasciata dal suo personaggio giocherà un ruolo centrale nello sviluppo di diversi personaggi di Thunderbolts*. La morte di Vedova Nera in Avengers: Endgame informerà le azioni di Yelena Belova, il Guardiano Rosso di Alexei Shostakov e la Taskmaster di Antonia Dreykov, quindi sarà importante ricordare questo momento emozionante. Natasha Romanoff si è sacrificata su Vormir affinché Clint Barton potesse riportare la Pietra dell’Anima ai Vendicatori, permettendo loro di annullare la devastazione causata da Thanos cinque anni prima. La reazione di Yelena Belova alla morte della sorella surrogata è già stata esplorata in Black Widow e Hawkeye, ma non abbiamo visto la reazione del Guardiano Rosso come figura paterna della Romanoff, né quella di Dreykov, salvata dalla Romanoff. La morte di Vedova Nera sarà sicuramente un grande argomento di discussione in Thunderbolts*, cementando uno degli eventi più importanti dell’intera linea temporale del MCU.

5 The Falcon and the Winter Soldier (2021) Sulla scia di Avengers: Endgame, i Marvel Studios hanno iniziato a piantare attivamente i semi per i Thunderbolts*, e questo ha preso il via con la serie The Falcon and the Winter Soldier del 2021 su Disney+. Non solo ha fatto progredire la narrazione di Bucky Barnes, spiegando meglio il suo arco di redenzione e trasformandolo in un vero e proprio eroe, ma ha anche fatto debuttare Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, che sarà un altro membro importante dei Thunderbolts. All’inizio Walker era il nuovo Capitan America, ma poi si è evoluto nell’U.S. Agent. La trasformazione di John Walker è stata voluta da Valentina Allegra de Fontaine, che ha fatto a sua volta il suo debutto nel MCU nella serie. Non è chiaro quale ruolo avrà esattamente Valentina nel riunire i Thunderbolts, ma la sua creazione dell’U.S. Agent potrebbe forse alludere alla creazione e al rebranding di altri personaggi di rilievo, forse anche del Sentry di Lewis Pullman. The Falcon and the Winter Soldier getta dunque alcune basi fondamentali per Thunderbolts*, quindi gli spettatori potrebbero trarre beneficio dal ricordare gli eventi della serie.

4 Black Widow (2021) Black Widow del 2021 ha introdotto nel MCU Florence Pugh, David Harbour e Olga Kurylenko, rispettivamente nei ruoli di Yelena Belova, Alexei Shostakov e Antonia Dreykov, che torneranno in Thunderbolts*. Belova era come una sorella per Natasha Romanoff da bambina in Ohio, quando entrambe venivano cresciute dalla Melina Vostokoff di Rachel Weisz e da Alexei, tutte spie che lavoravano per la Stanza Rossa. Anche se non legati da vincoli di sangue, questi individui erano la famiglia di Natasha Romanoff e l’eredità della Vendicatrice continuerà attraverso di loro in Thunderbolts*. La riunione tra Romanoff, Belova, Shostakov e Vostokoff in Black Widow è stata divertente e, a tratti, esilarante. Questo si ripeterà probabilmente con l’incontro tra Yelena e il Guardiano Rosso in Thunderbolts*, mentre si è ipotizzato che Rachel Weisz possa riprendere il suo ruolo. L’apparizione di Olga Kurylenko nel ruolo di Taskmaster in Thunderbolts* è stata invece messa in dubbio, poiché Antonia Dreykov non è apparsa in gran parte del materiale promozionale del film. Tuttavia, Black Widow è decisamente uno dei progetti più importanti che gli spettatori dovrebbero vedere prima di Thunderbolts*.

3 Hawkeye (2021) Black Widow si è concluso con una scena post-credits che ha visto Yelena Belova recarsi alla tomba della sorella, dove è stata interrotta da Valentina Allegra de Fontaine. Questa scena sembrava suggerire che Yelena fosse già alle dipendenze di Valentina, in quanto quest’ultima suggeriva che Clint Barton avesse ucciso Natasha Romanoff e avesse mandato Yelena a cercare vendetta per la morte della sorella. La questione è giunta al culmine nell’episodio 4 di Hawkeye, “Partners, Am I Right?” e nel finale di serie, “So This Is Christmas?”. Nella serie Clint Barton ha rivelato a Yelena la verità: Natasha Romanoff si è sacrificata. Oltre a questo, Hawkeye ha anche rivelato che Yelena Belova è stata allontanata dal conflitto contro Thanos per la sua missione di liberare gli altri assassini della Vedova Nera dal controllo mentale del Generale Dreykov. La rivelazione della verità sulla morte di Natasha Romanoff potrebbe aver fatto sì che Yelena dubitasse di Valentina, visto che all’inizio l’aveva indirizzata a Clint Barton. Questo potrebbe rivelarsi importante per Thunderbolts*, mentre i sentimenti di perdita di Yelena durante i trailer potrebbero essere stati causati dalla rottura dei legami con Valentina, dall’aver appreso la verità sulla morte della Romanoff e dall’essere diventata amica di Kate Bishop.

2 Black Panther: Wakanda Forever (2022) Analogamente al suo predecessore del 2018, Black Panther: Wakanda Forever non ha un grande impatto sulla narrazione dei Thunderbolts*, ma c’è un’enorme rivelazione di un personaggio nel film che significa che dovrebbe essere rivisto prima del crossover della Fase 5. Valentina Allegra de Fontaine è infatti tornata in Wakanda Forever, dove non solo è stato rivelato che è l’ex moglie di Everett Ross, ma anche il direttore della CIA nel MCU. Questo è stato un grande sviluppo prima di Thunderbolts*, e suggerisce qualcosa di interessante per la formazione della squadra titolare. Mentre gli Avengers si sono formati sotto l’occhio vigile di Nick Fury e dello SHIELD, i Thunderbolts saranno apparentemente formati dal governo degli Stati Uniti, lavorando direttamente per la CIA. Si tratta di uno sviluppo importante per il MCU, in quanto sarà la prima squadra di supereroi finanziata dal governo, che potrebbe dare vita ad alcune delle peggiori paure di Steve Rogers. Non è ancora stato rivelato cosa la CIA voglia effettivamente da questi personaggi dotati di superpoteri, ma la posizione di Valentina sarà senza dubbio importante per la narrazione dei Thunderbolts*.