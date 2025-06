Allison Williams e James Wan anticipano SOULM8TE, lo spin-off di M3GAN: “Come Attrazione fatale, ma con i robot”

Se l’universo cinematografico di M3GAN continuasse a crescere, lo chiameremmo MCU? E, cosa ancora più importante, darebbe del filo da torcere alla Marvel Studios?

“Incrociamo le dita”, ha dichiarato James Wan, produttore di tutti questi film attraverso la sua società Atomic Monster, a Entertainment Weekly. “Speriamo che il secondo film abbia abbastanza successo da permetterci di realizzare altri M3GAN”.

Mentre M3GAN 2.0, il sequel del fenomeno femminile della cultura pop del 2022, esce questo fine settimana nei cinema, Wan e la star Allison Williams forniscono un aggiornamento sulla prossima fase dell’evoluzione: SOULM8TE, uno spin-off che funziona come un thriller erotico vietato ai minori.

“Ecco come lo descriverei: Tutti se lo sono già immaginato“, ha detto Williams, che interpreta Gemma nei film M3GAN e è produttrice esecutiva di SOULM8TE, in un’intervista separata con EW. ”Quando è uscito il primo film, sapevamo che tutti lo avrebbero immaginato, quindi abbiamo pensato: ‘Non fate questo alla nostra ragazza’. Vi daremo una persona diversa, una storia diversa e un mondo vietato ai minori in cui ambientarla. Lasciamo che M3GAN sia M3GAN e la teniamo completamente fuori da questo“.

Wan conferma che il film, già girato in Nuova Zelanda, è ora in fase di post-produzione. ”M3GAN, ovviamente, si muove nel mondo PG-13, quello dei più giovani. Abbiamo sempre pensato che ci fosse una storia più adulta da raccontare, ed è proprio quello che è SOULM8TE“, spiega. “SOULM8TE è ambientato fondamentalmente nello stesso mondo dell’intelligenza artificiale, ma visto attraverso una prospettiva più adulta, che abbraccia tutti i grandi thriller erotici degli anni ’90. È come Attrazione fatale, ma con i robot”.

Kate Dolan (You Are Not My Mother) dirige SOULM8TE, che uscirà nelle sale il 2 gennaio 2026. David Rysdahl (No Exit) interpreta un uomo che acquista un androide dotato di intelligenza artificiale (la star di Evil Dead Rise Lily Sullivan) per affrontare la perdita della moglie recentemente scomparsa. Cerca di creare una compagna veramente senziente, ma inavvertitamente trasforma un robot amoroso apparentemente innocuo in un’anima gemella letale.

Il film è basato su una storia di Wan, Ingrid Bisu e Rafael Jordan; Dolan ha riscritto una bozza originale della sceneggiatura di Jordan.

“Sta già accadendo in alcune parti del mondo. Esistono”, aggiunge Williams parlando dei sex robot di compagnia. “Quindi è stato irresistibile pensare che, se M3GAN esistesse nel nostro mondo, qualcuno avrebbe preso quella tecnologia e l’avrebbe applicata a una persona dal corpo femminile il cui unico scopo sulla terra è quello di dare piacere a qualcuno. Partiamo da qui per estrapolare il resto“.

Wan afferma che SOULM8TE ha ancora ”quel senso dell’umorismo più oscuro“ dei film principali di M3GAN, ”ma è davvero più maturo. È difficile replicare l’audacia di M3GAN e non vogliamo davvero fare la stessa cosa che abbiamo già fatto, perché M3GAN ha pienamente rivendicato quello stile di umorismo, se così si può dire”.

Wan ha già iniziato a pensare a una squadra di personaggi come M3GAN, il robot SOULM8TE e AMELIA (il nuovo robot assassino interpretato da Ivanna Sakhno in M3GAN 2.0)? “Gli Avengers dell’universo M3GAN?”, risponde Wan. “Devo essere sincero, non ci ho ancora pensato. Ne abbiamo scherzato, ma non siamo ancora sicuri se in quella versione sarebbero i cattivi o i buoni. Non abbiamo ancora affrontato questo argomento”.