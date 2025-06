Squid Game 3: ecco perché la durata della nuova stagione ha sorpreso tutti

La terza stagione di Squid Game è composta da sei episodi, rendendola la stagione più breve della serie coreana di grande successo di Netflix. Anche se il mondo ha dovuto aspettare tre anni per la seconda stagione di Squid Game, la terza e ultima stagione dello show è durata solo sei mesi. A differenza della seconda stagione, che includeva un salto temporale proprio all’inizio dell’episodio 1, la terza stagione di Squid Game inizia subito dopo la ribellione fallita di Gi-hun.

Una delle differenze più significative tra la prima e la seconda stagione di Squid Game è che la prima raccontava una storia completa, mentre la seconda terminava con un cliffhanger. Sebbene la prima stagione lasciava intendere che la storia non fosse ancora finita, il finale della seconda stagione di Squid Game terminava bruscamente, lasciando tutti con la voglia di vedere il seguito.

Fortunatamente, la seconda e la terza stagione di Squid Game sono state prodotte una dopo l’altra, quindi non abbiamo dovuto aspettare troppo a lungo per gli episodi rimanenti. Tuttavia, questo significava anche che la seconda e la terza stagione sarebbero state relativamente brevi rispetto alla prima.

Perché la terza stagione di Squid Game ha solo 6 episodi

La seconda e la terza stagione di Squid Game sono state scritte contemporaneamente

Prima dell’uscita della seconda stagione di Squid Game, il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato di aver scritto la seconda e la terza stagione contemporaneamente (tramite Deadline). Tuttavia, Hwang si è reso conto che c’era un grande punto di svolta nella storia dopo l’episodio 7, motivo per cui ha deciso di terminare la seconda stagione lì e lasciare il resto per la terza. Ora sappiamo che il grande punto di svolta a cui si riferiva il regista Hwang era la morte di Jung-bae nel finale della seconda stagione. Le conseguenze della ribellione di Gi-hun e le ultime tre partite sono state quindi riservate alla terza stagione.

Dato che la seconda e la terza stagione sono state scritte contemporaneamente, è naturale che funzionino come un’unica grande storia. Tre dei sei giochi sono stati giocati nella seconda stagione di Squid Game, il che significa che la terza stagione avrebbe probabilmente avuto un numero di episodi simile alla seconda. Non sorprende che Squid Game 3 abbia finito per avere solo un episodio in meno rispetto alla seconda stagione. Ora che entrambe sono state pubblicate, possiamo considerare Squid Game‘s stagioni 2 e 3 come una storia di 13 episodi divisa in due parti.

Le stagioni 2 e 3 di Squid Game sono fondamentalmente un’unica grande stagione

Le stagioni 2 e 3 hanno 13 episodi in totale

Stranger Things stagione 4, Bridgerton stagione 3 e Cobra Kai stagione 6 sono solo alcuni esempi di stagioni Netflix che sono state divise in due o più parti, poi pubblicate a poche settimane di distanza l’una dall’altra. Questo non è esattamente ciò che è successo con Squid Game, che in realtà ha avuto una seconda e una terza stagione separate. Ma dal punto di vista narrativo, Squid Game 2 e Squid Game 3 possono effettivamente essere percepiti come un’unica lunga stagione.

Il regista Hwang ha impiegato un decennio per realizzare Squid Game stagione 1, ma ha scritto le sceneggiature delle stagioni 2 e 3 in pochi mesi. L’enorme successo rivoluzionario della prima stagione di Squid Game ha reso inevitabile un sequel e, fortunatamente per Netflix, il creatore della serie aveva altre storie da raccontare. Anche se Squid Game 2 avrebbe potuto funzionare come una stagione di 13 episodi senza cliffhanger, aveva senso conservare la seconda metà della storia per una terza e ultima stagione e avere più tempo per la post-produzione e per creare aspettativa.

La terza stagione di Squid Game era il momento giusto per concludere la serie

Il regista Hwang Dong-hyuk aveva una visione chiara della storia

Il fatto che la terza stagione di Squid Game sia la più breve della serie conferma che era destinata a essere la conclusione della storia iniziata nella seconda stagione. Ecco perché la terza stagione era il momento giusto per concludere la serie originale Netflix.

Squid Game continuerà come franchise: il reality show di Netflix Squid Game: The Challenge tornerà con la seconda stagione e David Fincher sta sviluppando uno spin-off americano. Tuttavia, la serie principale è ormai terminata e, fortunatamente, Hwang è riuscito a raccontare esattamente la storia che voleva in 22 episodi in totale.