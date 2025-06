La diagnosi medica del detective Meachum in Countdown spiegata: perché è stato scelto per la task force

Il detective Mark Meachum interpretato da Jensen Ackles è il protagonista della serie Countdown di Amazon Prime Video, e soffre di una malattia potenzialmente letale che complica la sua vita. La star di Supernatural, Jensen Ackles, sta dando il meglio di sé nella nuova serie thriller ricca di azione, interpretando un cowboy dal carattere rude che nasconde un cuore d’oro. Sebbene il cast e la trama di Countdown siano incentrati su un ensemble, Meachum è stato finora il protagonista della serie, con gran parte della trama incentrata su di lui.

Jensen Ackles ha già interpretato uomini difficili in televisione, con Dean Winchester di Supernatural, noto per il suo aspetto esteriore duro ma con una personalità interiore morbida. In The Boys​​​​​​, il Soldier Boy di Jensen Ackles era piuttosto irredimibile, ma sotto la sua personalità ostile, l’attore è riuscito a creare un certo grado di umanità. Ora, nei primi tre episodi di Countdown, il 47enne attore ci è riuscito di nuovo, creando un personaggio disposto a infrangere le regole per fare la cosa giusta e sfidare la sua reputazione di egoista e pericoloso.

A Mark Meachum è stato diagnosticato un glioblastoma multiforme

Meachum ha un tumore al cervello potenzialmente letale

Il pubblico di Countdown avrà notato che il tono di Mark Meachum cambia spesso con una breve espressione di dolore, che lo porta ad afferrare la fronte. Mentre il suo personaggio inventa ogni sorta di scusa per spiegare il suo dolore, che si tratti di un pugno ricevuto durante una rissa in prigione o di un mal di testa, la causa è molto più pericolosa. Una scena con il medico di Meachum nell’episodio 1 rivela che gli è stato diagnosticato un glioblastoma multiforme; ha un tumore al cervello molto esteso, non può fare nulla per curarlo e le sue condizioni peggioreranno fino a ucciderlo.

Il tempo sta per scadere per Mark Meachum, proprio come la dipendenza da droga di Amber era stata descritta come una “bomba a orologeria”.

Oltre al conto alla rovescia per il piano distruttivo di Borys Volchek a Los Angeles, il doppio significato del titolo della serie si riferisce anche al conto alla rovescia per i problemi personali dei vari personaggi. Il tempo sta per scadere per Mark Meachum, proprio come la dipendenza da droga di Amber era stata descritta come una “bomba a orologeria”. Questi sono i momenti in cui questi personaggi devono dimostrare il loro valore, e il tempo è essenziale. L’arco narrativo personale di Meachum è fondamentale per la serie tanto quanto la minaccia terroristica più ampia.

Meachum è stato inserito nella task force a causa della sua diagnosi

Meachum può correre dei rischi perché non ha nulla da perdere

In un certo senso, la tragica diagnosi di Mark Meachum è ciò che lo rende perfetto per questo lavoro. È evidente che ha la coscienza sporca e i suoi sentimenti sono sepolti nel profondo, il che alimenta la sua dedizione al lavoro sotto copertura per mesi, rinunciando a qualsiasi speranza di vita. Se avesse continuato sulla strada che abbiamo visto all’inizio dell’episodio 1 di Countdown, sarebbe morto a causa del tumore o perché avrebbe rischiato tutto per il lavoro. Come abbiamo visto, Meachum è disposto a correre rischi estremi e ha poco rispetto per la propria vita.

Quando Nathan Blythe (Eric Dane) ha riunito la task force per indagare sull’omicidio dell’agente dell’HSI Robert Darden, ha scelto i suoi agenti per due motivi. Meachum accusa Blythe di aver scelto persone che i rispettivi dipartimenti non avrebbero notato: emarginati, persone che potrebbero causare problemi, ecc. Blythe nega, ma in parte è vero. Vuole persone di cui si può fidare per mantenere segrete le informazioni sul caso, a causa della sua cospirazione riguardante la corruzione in varie agenzie di polizia. Prendere agenti che nessuno apprezza è un ottimo modo per mantenere segrete le sue azioni.

L’altra ragione, che Blythe confuta, è probabilmente vera. Nathan Blythe è nel giro da abbastanza tempo da capire come funzionano le cose, sapendo che la politica e il denaro hanno lo stesso valore, se non di più, nel modo in cui vengono condotte le indagini, rispetto al fare la cosa giusta. Per evitare un Chernobyl a Los Angeles, ha bisogno di agenti che facciano la cosa giusta e che non siano frenati dagli stessi limiti degli altri. È difficile pensare a un candidato migliore di Mark Meachum. Senza una carriera di cui preoccuparsi, può essere il ribelle della task force di Countdown.