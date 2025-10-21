Spider-Man: Brand New Day, prima immagine di Mark Ruffalo sul set

Spider-Man: Brand New Day onora la tradizione della precedente trilogia Marvel Cinematic Universe di Tom Holland, poiché un Avenger prenderà parte al quarto capitolo. Dopo essere stato assente dalla timeline MCU dalla fine del 2021, l’Uomo Ragno è a meno di un anno dal suo ritorno sul grande schermo.

Con le riprese ancora in corso, @UnBoxPHD ha rivelato la prima immagine di Mark Ruffalo (la si può vedere qui) nei panni di Bruce Banner dal set di Spider-Man: Brand New Day. Durante una pausa delle riprese, il veterano dell’MCU è stato avvistato con indosso un cappotto verde, in piedi accanto a diversi membri della troupe.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.