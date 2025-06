Jon Bernthal tornerà nei panni di The Punisher per Spider-Man: Brand New Day

Come riportato da Variety, Jon Bernthal vestirà nuovamente i panni del giustiziere in Spider-Man: Brand New Day, la prossima avventura del personaggio lanciato da Sony e Marvel. Bernthal ha vestito per la prima volta i panni di Punisher, alias Frank Castle, nella serie Netflix del 2016 Daredevil, diventando uno dei personaggi preferiti dai fan prima di recitare nella sua serie spin-off The Punisher nel 2017, che è andata in onda per due stagioni.

Recentemente è tornato a interpretare il ruolo all’inizio di quest’anno nella serie Disney+ Daredevil: Rinascita. È inoltre previsto che appaia nella seconda stagione e tornerà di nuovo per uno speciale Disney+ del 2026 incentrato su Punisher, diretto da Reinaldo Marcus Green. La sua aggiunta al cast di Spider-Man: Brand New Day è decisamente interessante e apre ad una serie di scenari ad oggi solo ipotizzati.

Come noto, Spider-Man: Brand New Day vedrà anche la partecipazione di Sadie Sink e Liza Colón-Zayas nei panni di personaggi misteriosi, ma il Punisher di Jon Bernthal è il primo personaggio importante della serie TV MCU ad essere aggiunto al film. La sua inclusione potrebbe infatti suggerire, come più volte suggerito nel corso dei mesi, che il film avrà una trama più realistica e vicina alla realtà, allontanandosi dunque dalle problematiche del multiverso.

Nei fumetti, Punisher e Spider-Man erano inizialmente rivali: Punisher prendeva di mira Spider-Man perché lo riteneva responsabile della morte di Gwen Stacy. È dunque molto probabile che, almeno all’inizio del film, saranno antagonisti. Resta da vedere se anche Daredevil apparirà in Spider-Man: Brand New Day, magari cercando di mettere pace tra i due. L’apparizione di Jon Bernthal, a questo punto, lo rende certamente possibile.

Il Punisher di Jon Bernthal possibile alleato dell’Uomo Ragno in Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal, in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.