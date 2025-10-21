Michael Fassbender protagonista della serie Kennedy di Netflix

Netflix e Chernin Entertainment hanno annunciato la nuova serie drammatica Kennedy, che esplorerà i trionfi e le tragedie della famiglia Kennedy. Michael Fassbender (The Agency, Black Bag) è stato scelto per interpretare il patriarca Joe Kennedy Sr.

Kennedy è basata sul libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, e sarà prodotta da Sam Shaw (Manhattan, Masters of Sex) e diretta da Thomas Vinterberg (Festen, Un altro giro), con tutti e tre nel ruolo di produttori esecutivi.

Secondo la trama ufficiale, la serie di otto episodi rivelerà “le vite intime, gli amori, le rivalità e le tragedie che hanno plasmato la dinastia più iconica della storia moderna e contribuito a creare il mondo in cui viviamo oggi. A partire dagli anni ’30, la prima stagione racconta l’improbabile ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli, tra cui il ribelle secondogenito Jack, che lotta per sfuggire all’ombra del fratello maggiore, ragazzo d’oro”.

Kennedy Sr. guidò la dinastia politica dei Kennedy insieme alla moglie Rose, genitori del presidente John F. Kennedy, del senatore Robert F. Kennedy e del senatore Edward “Ted” Kennedy, tra un totale di nove figli. Pur essendo fortemente impegnati nel mondo della politica, la loro vita professionale e personale si intrecciò con quella di Hollywood per diverse generazioni. Prima di aiutare i suoi tre figli a lanciare la loro carriera politica, Joe Kennedy ebbe una carriera governativa di alto profilo. Fu nominato dal presidente Franklin D. Roosevelt primo presidente della SEC (1934-35), primo direttore della Commissione marittima degli Stati Uniti (1936-38) e ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito (1938-40) durante i primi anni della seconda guerra mondiale.

L’annuncio della serie sui Kennedy segue il successo di Netflix con la serie drammatica storica The Crown, l’acclamata serie in sei stagioni che racconta il regno della regina Elisabetta II. La serie ha ricevuto 24 Emmy Awards su un totale di 87 nomination, tra cui quello per la migliore serie drammatica per la stagione 4 nel 2021, e numerosi premi per la recitazione. Inoltre, la piattaforma di streaming ha esplorato la vita dell’imperatrice Elisabetta d’Austria nella serie tedesca The Empress nel 2022. Con Devrim Lingnau nel ruolo principale, il cast ha iniziato a lavorare alla terza stagione della serie all’inizio di questo autunno.

Oltre a Shaw, Vinterberg e Logevall, i produttori esecutivi sono Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill per Chernin Entertainment, Eric Roth, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason e Anna O’Malley. Fassbender è invece attualmente protagonista della serie Showtime The Agency nel ruolo di Brandon Colby. Prossimamente lo vedremo in Hope, il film scritto, diretto e prodotto da Na Hong-jin in cui recita al fianco della moglie Alicia Vikander, in uscita il prossimo anno.