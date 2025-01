Spider-Man, i registi dell’MCU ricordano il casting di Tom Holland: “Era come guardare un video del vero Peter Parker”

Alcuni registi del MCU hanno condiviso ciò che li ha colpiti di più di Tom Holland durante il suo provino per Spider-Man e perché sapevano che era perfetto per il ruolo. Holland ha interpretato per la prima volta Spider-Man nella linea temporale del MCU in Captain America: Civil War, unendosi alla squadra di Iron Man nella sua lotta contro Capitan America. Dal suo debutto, ha interpretato il ruolo in tre film da solista e in Avengers: Infinity e Avengers: Endgame. Ha lavorato anche con due registi: Jon Watts, regista della trilogia Homecoming, e i fratelli Russo, che hanno diretto Civil War e i due film degli Avengers.

Il MCU ha subito molte pressioni per trovare l’attore perfetto per il live-action di Spider-Man dopo le eccellenti performance di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tuttavia, più di un regista del MCU ha dichiarato di sapere che Holland era perfetto per il ruolo e di essere rimasto subito colpito da lui. In un’intervista a Men’s Health, Jon Watts e Joe Russo hanno dichiarato di essere rimasti colpiti dalla fisicità di Holland, oltre che dal fascino e dalla sicurezza che ha dimostrato come attore:

Watts: “Era così giovane, dolce e affascinante e poi, durante il provino, ha fatto una capriola all’indietro completa, come una capriola in piedi, oltre a essere davvero fantastico sul nastro… È stato come guardare un video del vero Peter Parker”.

Joe Russo: “Era tutto ciò che mi ricordava quello che amavo di Peter Parker da bambino… Ed era una star del cinema. Aveva quella qualità da star del cinema… Il carisma, la sicurezza, l’energia…In una delle audizioni è entrato in scena facendo un salto mortale!”.

Cosa significano i commenti dei registi del MCU per lo Spider-Man di Tom Holland

Lo Spider-Man di Holland è unico perché è stata la prima volta che un Peter Parker in età liceale è stato interpretato da qualcuno di quell’età. Holland aveva 19 anni quando è stato scritturato per il ruolo nel 2015, mentre Maguire e Garfield avevano entrambi 27 anni quando hanno firmato per interpretare il web-slinger. Holland ha iniziato la sua carriera in giovane età, con ruoli in film come The Impossible, quindi aveva un’esperienza di recitazione che si è distinta per questi registi.

Aveva anche una fisicità unica che i registi hanno apprezzato. Poteva fare molte delle sue acrobazie, il che significava che non tutte le mosse di Spidey dovevano essere realizzate in CGI. Holland ha anche un fascino e un carisma naturali ed è in grado di esprimere perfettamente la sicurezza di Spider-Man e la deliziosa goffaggine di Peter. I registi hanno chiaramente immaginato un giovane Peter Parker con l’aspetto e la voce di un adolescente ma con gli attributi fisici dell’Uomo Ragno, ed è esattamente quello che hanno ottenuto.