Nosferatu: Bill Skarsgård svela che per girare il finale ci sono voluti “30 Ciak”

Bill Skarsgård rivela quali sono state le sfide affrontate durante le riprese del finale di Nosferatu. L’adattamento di Robert Eggers racconta il classico racconto gotico dell’ossessione del conte Orlok (Skarsgård) per una giovane donna, Ellen (Lily-Rose Depp). Il cast di Nosferatu comprende Skarsgård, Depp, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Emma Corrin e Ralph Ineson. Il nuovo adattamento è stato acclamato dalla critica e sta ottenendo buoni risultati al botteghino. Al momento in cui scriviamo, il film ha incassato oltre 56 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così uno dei film horror di maggior incasso del 2024.

Parlando con CinemaBlend, Skarsgård ha parlato delle difficoltà incontrate nel girare il finale di Nosferatu. L’attore del Conte Orlok ha descritto l’enorme quantità di protesi che ha indossato per interpretare il vampiro titolare: “coperto di lattice, tutto il corpo”. Durante le riprese della scena finale, il team ha dovuto fare 30 riprese. Skarsgård era esausto perché ha iniziato a sudare attraverso gli strati di trucco. Il sudore ha persino “creato questa bolla gigante sul [suo] stomaco”. Guarda la citazione completa qui sotto:

Per quanto riguarda il sudore? Non sul viso. Non c’era nulla sul viso. Tutto è come se fossi ricoperto di lattice, su tutto il corpo. L’unica superficie di ME sono i miei occhi e le piante dei piedi. Era l’unica cosa. Tutto era coperto. E quando abbiamo girato il finale, il momento conclusivo del film, abbiamo fatto 30 riprese. Senza rovinare tutto, si tratta di una performance fisica molto intensa. Sei completamente esausto e stai sudando. E siccome il sudore non poteva uscire da nessuna parte, si è creata una bolla gigante sul mio stomaco, che ha iniziato a crescere come un tumore. Ha iniziato a crescere come un tumore. E poi, tra una ripresa e l’altra, hanno dovuto bucarla. … E poi, sopra a tutto questo, sangue finto, sudore e saliva. Era un pasticcio cruento.

Cosa significa questo per Nosferatu

Il finale di Nosferatu vede il vampiro di Skarsgård recarsi a casa di Ellen per un’ultima volta. In un momento tanto violento quanto appassionato, Orlok tiene Ellen ferma sul letto mentre si nutre di lei, succhiandole il sangue dal petto. Questo è il “sangue finto” che Skarsgård descrive e che è abbondante in questa sequenza finale. Sebbene Ellen abbia ceduto a Orlok, è anche lei a provocarne la morte, attirandolo in casa poco prima dell’alba. Quando la luce del sole inonda la stanza di Ellen all’alba, il vampiro cattivo si scotta, appassisce e muore sopra Ellen.

Questa sequenza finale è altamente emotiva, ma il racconto di Skarsgård fa da intrigante contraltare alla difficoltà degli aspetti tecnici. Data la quantità di protesi ed effetti pratici utilizzati nella sequenza, ha senso che la produzione abbia dovuto girare la scena così tante volte. L’esecuzione contrasta con il film originale Nosferatu del 1922. Anche il Conte Orlok di Max Schreck viene mostrato mentre succhia Ellen, ma non risuona con le stesse potenti emozioni e immagini della versione di Eggers. La tecnologia aggiornata gioca un ruolo fondamentale nell’elevare la scena rispetto al film muto, il che significa anche maggiori considerazioni tecniche.