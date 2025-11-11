Star Wars: Starfighter, Shawn Levy conferma che “non è né un sequel né un prequel di nulla”

Da quando la Disney ha annunciato l’inizio delle riprese del film Star Wars: Starfighter di Shawn Levy all’inizio di quest’anno, sono circolate diverse voci, con alcuni che sostengono che il film sarà direttamente collegato alla trilogia sequel, gettando le basi per i futuri piani della Lucasfilm riguardanti Rey e il “Nuovo Ordine Jedi”. Sebbene Starfighter possa includere alcuni collegamenti con l’universo più ampio di Star Wars, Levy ha ora chiarito che il suo film sarà una storia a sé stante.

“Beh, per prima cosa, è diverso in quanto è un’avventura completamente nuova, né sequel né prequel. Ci sono nuovi personaggi, una nuova linea temporale. Il film eredita i temi tradizionali, ma cerca davvero di offrire ai fan di Star Wars, e al pubblico in generale, qualcosa di fresco, di nuovo. E con uno spirito giocoso e un’avventura generosa, con momenti di vera leggerezza che, francamente, Una nuova speranza aveva in modo rivoluzionario“, ha detto il regista di Deadpool & Wolverine a Collider.

“Stiamo davvero cercando di prendere quel tono come una stella polare ogni giorno. La mia troupe, il mio direttore della fotografia, Claudio Miranda, Gosling è il mio collaboratore principale nel ruolo principale. È stato sicuramente un sogno che si è avverato. Il me stesso di 10 anni è sul set con me ogni giorno. Infatti, stasera prenderà un volo per tornare sul set e continuare le riprese lunedì. Ma è un’opportunità enorme e stimolante perché la Lucasfilm mi ha incoraggiato molto a fare qualcosa di nuovo. Non c’è alcuna pressione ad essere derivativo o limitato da un obbligo verso ciò che è venuto prima. C’è solo l’amore per ciò che è venuto prima“.

Sebbene Star Wars: Starfighter non sia il sequel diretto di nessun film precedente di Star Wars, sappiamo che il film sarà ambientato diversi anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker. “È surreale e fantastico ogni giorno entrare in questo set, aver creato una storia nuova e originale di Star Wars che non è né un sequel né un prequel di nulla”, dice Levy in un’altra intervista con EW. “Ho un profondo rispetto e amore per questa eredità storica, ma ho anche la possibilità di fare qualcosa di nuovo e originale e di farlo con Jonathan Tropper, lo sceneggiatore di The Adam Project, e con Gosling. Ogni giorno è durissimo, ma è anche un sogno che si avvera”.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.