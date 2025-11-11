Josh Brolin anticipa un eventuale ritorno di Thanos in vista di Avengers: Doomsday?

Con Avengers: Doomsday a un anno dall’uscita nelle sale, uno dei più grandi cattivi del Marvel Cinematic Universe sembra fare il suo ritorno. La Saga del Multiverso si prepara ad affrontare Victor von Doom, alias Dottor Destino, con Robert Downey Jr. che darà vita all’iconico cattivo nel franchise guidato dagli Avengers.

Tuttavia, un tuffo nel passato potrebbe arrivare nella Fase 6. In un’intervista con Entertainment Tonight, Josh Brolin ha lasciato intendere che potrebbe tornare nell’MCU nei panni di Thanos, commentando: “Se Joe Russo venisse da me, cosa che potrebbe aver fatto, non lo so, e avesse un’idea, allora potrei acconsentire. Probabilmente molto rapidamente.” Thanos è il grande cattivo della Saga dell’Infinito e è stato sconfitto definitivamente in Avengers: Endgame del 2019.

L’idea che Brolin riprenda il ruolo di Thanos non è impossibile, dato che esiste il concetto di multiverso che potrebbe permettergli di interpretare versioni varianti del suo famoso nemico degli Avengers. La timeline dell’MCU ha persino esplorato questa premessa in progetti precedenti, dato che l’attore presta la voce a una versione diversa del personaggio in What If…?

Dato che il marketing precedente di Avengers: Doomsday aveva suggerito che il Dottor Destino avesse sconfitto Thanos in un’altra realtà, questo potrebbe essere un modo in cui l’attore tornerà nel 2026. È anche fondamentale ricordare che Kevin Feige ha dichiarato al CinemaCon 2025 di non aver ancora rivelato tutti i membri del cast del prossimo film corale.

Con il trailer di Avengers: Doomsday confermato in uscita a dicembre, è possibile che il ritorno di Thanos sia una delle tante sorprese che i Marvel Studios hanno in serbo per il pubblico più affezionato. Tuttavia, vale anche la pena considerare che le riprese di Avengers: Secret Wars, un altro progetto in arrivo per i fratelli Russo, devono ancora iniziare.

Se non fa parte del cast di Avengers: Doomsday, i commenti di Brolin potrebbero suggerire qualcosa che lo prepari a un ruolo in Avengers: Secret Wars, che sarà l’ultimo capitolo della Saga del Multiverso. Mentre i Marvel Studios stanno preparando un reset per l’MCU nella Fase 7 e oltre, sarebbe appropriato riavere Thanos in qualche modo di nuovo un’ultima volta.

Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre 2026.