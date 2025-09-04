Alan Ritchson e Sylvester Stallone insieme in un film Amazon sui Navy SEAL

Alan Ritchson e Sylvester Stallone sono due dei più grandi eroi d’azione delle loro generazioni. Stallone è sinonimo di ridefinizione dell’eroe d’azione, in particolare attraverso la sua interpretazione di Rambo nel corso di molteplici film. Dagli anni ’80 agli anni ’90, Stallone ha recitato poi in vari film d’azione, da Cobra (1986), Tango & Cash (1989), Cliffhanger – L’ultima sfida (1993), Demolition Man (1993) e Lo specialista (1994).

Prima di Reacher, invece, Alan Ritchson ha interpretato supereroi in televisione: Aquaman in Smallville della CW e Hawk in Titans della HBO Max. È anche apparso in franchise cinematografici come Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013) e Fast X (2023).

Ritchson ha recentemente terminato le riprese del film d’azione fantascientifico War Machine, co-scritto e diretto da Patrick Hughes; le riprese della commedia d’azione di Amazon Playdate; della commedia familiare natalizia di Amazon The Man with the Bag, al fianco di Arnold Schwarzenegger; e attualmente sta girando la quarta stagione di Reacher. Per lui è dunque un periodo molto prolifico, a cui si aggiunge dunque un film di Prime Video sui Navy SEAL con Sylvester Stallone.

Alan Ritchson e Sylvester Stallone collaborano per il nuovo film di Amazon sui Navy SEAL

Deadline riporta infatti che Alan Ritchson reciterà nel film ancora senza titolo di Amazon sulla vera storia del Navy SEAL Mike Thornton, che Sylvester Stallone produrrà tramite la sua Balboa Productions. Con questo progetto Ritchson torna inoltre a collaborare con il regista Patrick Hughes, con una sceneggiatura scritta dallo stesso Ritchson, Mark Semos e Jason Hall (American Sniper, Thank You for Your Service).

Il film seguirà il Navy SEAL Mike Thornton durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam, mentre guida una difesa disperata dopo che cinque soldati rimangono bloccati nel profondo del Vietnam del Nord. In inferiorità numerica rispetto alle 150 truppe nemiche, la squadra resiste al fuoco incessante prima di organizzare una pericolosa fuga nel Mar Cinese Meridionale. Trasportando un tenente gravemente ferito e un altro compagno legato a sé, Thornton nuota per ore in acque ostili per raggiungere la salvezza, un atto di eroismo straordinario che gli varrà in seguito la Medaglia d’Onore del Congresso.

Al momento non si hanno maggiori dettagli, né su quando inizieranno le riprese né su quando il film arriverà nel catalogo di Prime Video. È logico presupporre che Ritchson interpreterà Mike Thornton, mentre al momento è sconosciuto il ruolo che verrà ricoperto da Stallone.