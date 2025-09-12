Disney+: tutti i film, le serie tv e i show in arrivo questo autunno

Disney+ ha annunciato la sua line-up di titoli autunnali in arrivo in Italia che offrirà agli spettatori un intrattenimento imperdibile, tra attesissime serie tv, il ritorno di titoli amati dai fan, nuovi film e il calcio in diretta. L’annuncio segue i recenti debutti dell’acclamata serie drama fantascientifica di FX, Alien: Pianeta Terra, della quinta stagione della pluripremiata serie comedy Only Murders in the Building, del film Disney campione di incassi Lilo & Stitch, e del film Marvel Studios ricco di azione Thunderbolts*, in aggiunta a tanti altri titoli disponibili su Disney+, tra cui Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia, la cui finale sarà trasmessa in diretta, per la prima volta sulla piattaforma streaming, il 31 ottobre.

Su Disney+ è in arrivo All’s Fair, il legal drama originale di Ryan Murphy interpretato da Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, con Sarah Paulson e Glenn Close, che segue un team di avvocatesse divorziste che affrontano separazioni rischiose, segreti scandalosi e alleanze instabili, dentro e fuori dall’aula di tribunale. Inoltre, l’attesissimo ritorno di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (10 dicembre) porta i fan in una nuova, avvincente missione con Percy e i suoi amici che si avventurano nel Mare dei Mostri per trovare il Vello d’Oro, l’unica cosa che possa salvare il Campo Mezzosangue.

Debutteranno in autunno anche la serie comedy Chad Powers, co-creata, co-sceneggiata e interpretata da Glen Powell, che è anche l’executive producer; la seconda stagione di High Potential, con protagonista Kaitlin Olson; la terza stagione del reality di successo La vita segreta delle mogli mormoni; il nuovo film 20th Century Studios Swiped; il film animato Disney e Pixar Elio e tanti altri titoli.

Questo autunno, inoltre, gli appassionati di calcio potranno vivere l’azione e le emozioni della UEFA Women’s Champions League. Ogni partita della stagione 2025-2026 sarà disponibile in diretta su Disney+, a partire dal 7 ottobre 2025.

DISNEY+ ORIGINAL

Disponibile su Disney+ in Italia, con una nuova puntata ogni venerdì, anche la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia, con Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, e alla conduzione Aurora e Fru dei The Jackal. È possibile seguire Italia’s Got Talent sulla piattaforma streaming ogni venerdì con le Audition e le semifinali, mentre la finale sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+, il 31 ottobre.

Tra i titoli originali britannici in arrivo questo autunno c’è la docuserie in tre episodi Sneaker Wars: Adidas v Puma (24 settembre): con un accesso esclusivo a due dei più grandi brand al mondo, la serie offre uno sguardo inedito dietro le quinte della feroce rivalità decennale tra due giganti mondiali dell’abbigliamento sportivo, nata da una faida familiare.

Le produzioni originali locali europee continuano a offrire una varietà di crime drama avvincenti per tenere incollati gli spettatori di Disney+. Dalla Polonia arriva Gli omicidi di Breslavia (12 settembre), una serie composta da otto episodi ambientata nel 1936 che segue il commissario Franz Podolsky, dai modi discutibili ma efficaci, mentre indaga su un brutale omicidio, dando inizio a una pericolosa caccia all’uomo in cerca dell’assassino. Dalla Francia, Lost Station Girls: il Mostro della Stazione (in arrivo a ottobre) segue un’indagine straordinaria lunga più di vent’anni nel Sud della Francia, dove una ragazza adolescente e tre giovani donne vengono trovate assassinate vicino alla stazione ferroviaria di Perpignano. Per gli appassionati di serie crime drama Nordic, dalla Svezia, arriva una serie cupa e visivamente intensa, To Cook A Bear (15 ottobre), basata sul romanzo best seller del 2017 dell’autore Mikael Niemi, con Gustaf Skarsgård.

In ambito crime e comedy-drama, arriva Call My Agent – Berlino (dal 12 settembre), l’adattamento tedesco della serie francese Chiami il mio agente!, in cui gli agenti dell’agenzia di attori Stern lottano per il loro futuro. Dalla Spagna, La Suerte: Una serie di coincidenze (8 ottobre), un’eccentrica serie comedy composta da sei episodi diretta da Paco Plaza che racconta la storia di un’amicizia unica con il mondo della corrida sullo sfondo.

La serie originale coreana Tempest, che ha debuttato in esclusiva su Disney+ il 10 settembre in tutto il mondo, presenta uno dei cast internazionali più imponenti mai visti in un K-drama. Questo spy thriller segue Seo Munju, un’ex diplomatica dotata di grandi abilità, mentre cerca di scoprire la verità dietro un attentato alla vita di un candidato presidenziale.

GENERAL ENTERTAINMENT

L’offerta impareggiabile di general entertainment di Disney+ continua a crescere questo autunno, con l’aggiunta di molti attesissimi titoli. Questi includono l’avvincente legal drama di Ryan Murphy, All’s Fair (novembre 2025), con Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close; Chad Powers(30 settembre), una nuova serie comedy originale con Glen Powell, che racconta la storia dell’ex quarterback di successo Russ Holliday, che cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi dallo stravagante giocatore di talento Chad Powers, e Murdaugh: Morte in famiglia (15 ottobre), ispirato dal celebre podcast Murdaugh Murders.

Per i fan dei Jonas Brothers è in arrivo A Very Jonas Christmas Movie (14 novembre), una comedy prodotta da 20th Television e Disney Branded Television, in cui Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas affrontano un’escalation di ostacoli mentre cercano di arrivare da Londra a New York in tempo per trascorrere il Natale con le loro famiglie.

Nella line-up autunnale anche molte serie amate dai fan, tra cui la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (10 dicembre), la tredicesima stagione della sitcom animata fantascientifica Futurama (16 settembre), il ritorno della serie crime drama originale High Potential (prossimamente) e della terza stagione di La vita segreta delle mogli mormoni (13 novembre).

LUCASFILM

Questo autunno su Disney+ arriverà LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past (19 settembre), che porta avanti la storia iniziata nel 2024 con LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy. Una nuova minaccia si erge nella galassia, così Sig e Dev Greebling devono unire i loro poteri di Costruzione della Forza e Demolizione Sith per fermarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, viaggeranno negli angoli più remoti della storia di LEGO Star Wars, scoprendo pezzi di tutte le galassie precedenti. Nella versione originale ritornano a dare voce ai personaggi Gaten Matarazzo (Sig Greebling), Tony Revolori (Dev Greebling), Bobby Moynihan (Jedi Bob), Marsai Martin (Yesi Scala), Michael Cusack (Servo), Billy Dee Williams (Il Landoloriano), Ahmed Best (Darth Jar Jar), Anthony Daniels (C-3PO), Sam Witwer (Maul), Helen Sadler (Darth Rey), Phil LaMarr (Darth Kit Fisto), Matthew Wood (Generale Grievous), Jake Green (Greedo), Shelby Young (Principessa Leia), Piotr Michael (Yoda), Matt Sloan (Jedi Vader), Trevor Devall (Maestro Jedi Sheev), Dee Bradley Baker (Darth Nubs), Naomi Ackie (Jedi Jannah), Kevin Michael Richardson (Jedi Jabba the Hutt), Kelly Marie Tran (Darth Rose Tico). Con uno speciale cameo di Mark Hamill (Luke Skywalker). La serie sequel in quattro parti vede anche, nella versione originale, le voci di Dan Stevens nel ruolo di Solitus, Ben Schwartz in quello di Jaxxon, Jennifer Hale nei panni di Viper, Ashley Eckstein in quelli di Ahsoka Tano, Catherine Taber nel ruolo di “Pirate Queen” Amidala, Cameron Monaghan in quello di Cal Kestis, Andre Sogliuzzo nei panni di Cassian Andor, Nika Futterman in quelli di Asajj Ventress, James Arnold Taylor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi, Brian George in quello di Ki-Adi-Mundi, e Alan Tudyk nei panni di K-2SO. LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past è scritta da Dan Hernandez e Benji Samit, che sono anche gli executive producer, ed è diretta da Chris Buckley. James Waugh, Jacqui Lopez, Josh Rimes, Jill Wilfert, Jason Cosler e Keith Malone sono gli executive producer. Daniel Cavey & Dan Langlois sono i produttori. Prodotta in collaborazione con Atomic Cartoons.

DISNEY & PIXAR

Elio (17 settembre), l’ultimo capitolo della tradizione di storytelling di Disney e Pixar, segue Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione, che si ritrova in una disavventura cosmica in cui deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire, in qualche modo, chi è destinato a essere.

20TH CENTURY STUDIOS

Ispirato alla storia vera e provocatoria della visionaria fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble, il nuovo film 20th Century Studios Swiped (19 settembre) segue la neolaureata Whitney Wolfe, interpretata da Lily James, che con straordinaria determinazione e ingegnosità riesce a farsi strada nel settore tecnologico dominato dagli uomini e a lanciare un’innovativa app di incontri (due, in realtà) acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria che si è fatta da sola. Il film è interpretato anche da Ben Schnetzer, Myha’la, Jackson White, Dan Stevens, Ian Colleti, Mary Neely, Ana Yi Puig, Aidan Laprete, Pedro Correa, Coral Peña e Pierson Fode. Diretto da Rachel Lee Goldenberg da una sceneggiatura della stessa Goldenberg, Bill Parker e Kim Caramele, il film è prodotto da Lily James e dal duo di produttori Jennifer Gibgot e Andrew Panay attraverso la loro casa di produzione Ethea Entertainment.

A partire da ieri, giovedì 11 settembre, fino al 27 settembre, i clienti nuovi e coloro che riattiveranno la sottoscrizione in Italia potranno abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a € 2,99 al mese (con un risparmio di € 9,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi), Disney+ Standard a € 5,99 al mese (con un risparmio di € 12,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi) o Disney+ Premium a € 9,99 al mese (con un risparmio di € 12,00 rispetto al normale costo mensile per tre mesi), come parte di un’offerta a tempo limitata al termine della quale i piani si rinnoveranno automaticamente al prezzo mensile in vigore fino alla cancellazione dell’abbonamento.

Disney+ offre contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con un’infinita library di intrattenimento, che spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione. Gli abbonati potranno scegliere tra serie originali come la serie FX originale Alien: Pianeta Terra, Only Murders in the Building, la serie FX The Bear così come gli ultimi blockbuster che includono il film Disney Lilo & Stitch e il film Marvel Studios Thunderbolts*, ma anche la nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia disponibile ogni venerdì su Disney+.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI (in ordine cronologico di debutto)

Italia’s Got Talent – La nuova edizione dello show di successo prodotto da Fremantle Italia è disponibile in esclusiva su – La nuova edizione dello show di successo prodotto da Fremantle Italia è disponibile in esclusiva su Disney+ in Italia. È possibile seguire Italia’s Got Talentsulla piattaforma streaming ogni venerdì con le Audition e le semifinali, mentre la finale sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+ , il 31 ottobre. Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, siede al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Alla conduzione tornano Aurora e Fru che portano la loro ironia sul palco e accompagnano i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Celeste Laudisio, Marco Terenzi, Leonardo Zani con Tommaso Di Giulio, Gianvincenzo Morabito, Michela Morano, Germana Renzi, Mattia Tamburo. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.

Ora disponibile su Disney+ con una nuova puntata ogni venerdì