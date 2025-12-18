Supergirl: reazioni contrastanti dalle proiezioni di prova

Con Supergirl pronto a sbarcare nei cinema la prossima estate, sembra che la DC Studios abbia già iniziato a testare il film con alcune prime proiezioni di prova. Daniel Richtman è infatti stato il primo a riferire che ieri si è tenuta una proiezione di prova, rivelando di aver “sentito solo commenti positivi da diverse persone”. Tuttavia, @Cryptic4KQual, che ha divulgato il trailer e la durata del film, ha offerto un parere più cauto.

“Sì, Supergirl ha avuto una proiezione di prova”, ha rivelato l’insider. “Circa 2 ore e 5 minuti. Da quello che ho sentito, il feedback non è stato eccezionale, ma non era un brutto film. Alcune scene brillavano molto più di altre. Milly è stata elogiata per la sua interpretazione del ruolo. Lobo ha due combattimenti. Il cattivo è deludente“.

Anche Superman ha ricevuto recensioni contrastanti dalle proiezioni di prova, ma alla fine è riuscito a ottenere l’83% sul Tomatometer di Rotten Tomatoes e ha conquistato i fan in grande stile. Come sempre, è meglio non dare troppo peso a queste prime reazioni, anche se ovviamente offrono un’idea di cosa aspettarsi.

Il fatto che Lobo abbia due scene di combattimento è emozionante, visto che si tratta solo della sua introduzione nella DCU. Purtroppo, il fatto che Krem delle Colline Gialle sia stato definito “deludente” non è una grande sorpresa, dato che Matthias Schoenaerts, star di The Old Guard, è stato scelto per interpretare quello che sembra essere un personaggio molto generico.

Per quanto riguarda la durata, scommetteremmo che continuerà a cambiare nei prossimi mesi. Essere buono, non eccezionale, potrebbe essere sufficiente per Supergirl, vista la difficoltà incontrata dal DCEU (anche la notizia che Alcock sembra rubare la scena è una grande vittoria). Ad ogni modo, lo scopo di una proiezione di prova è capire cosa funziona e cosa no, quindi la DC Studios ora può capirlo, apportare le modifiche necessarie e forse anche rimodellare parti del film con delle riprese aggiuntive.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.