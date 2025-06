Superman: James Gunn conferma che la Warner Bros. voleva sostituire Henry Cavill prima che dirigesse The Suicide Squad

Nel 2018, la Disney ha licenziato James Gunn dopo che una serie di tweet offensivi del passato erano riemersi nei feed. Con i fan e il cast di prim’ordine di Guardiani della Galassia Vol. 3 che hanno duramente criticato la decisione, la Warner Bros. non ha perso tempo ad ingaggiare il regista.

Questo ha portato Gunn a dirigere The Suicide Squad nel 2021. Sebbene sia poi tornato ai Marvel Studios per completare la trilogia dei Guardiani, il nuovo rapporto di Gunn con lo studio rivale lo ha portato alla nomina a co-CEO dei DC Studios.

Non è un segreto che la Warner Bros. abbia offerto a Gunn un film su Superman prima di The Suicide Squad, ma non sarebbe stato L’Uomo d’Acciaio 2… o un film con Henry Cavill. Ecco un estratto da un recente articolo di Entertainment Weekly:

La Warner Bros. inizialmente offrì a Gunn di dirigere Superman prima della regia di The Suicide Squad del 2021, ai tempi della precedente era narrativa DC. Anche allora, prima che i piani fossero definitivi, lo studio voleva un nuovo attore per interpretare Superman dopo Cavill, “quindi era ancora più complicato di adesso”, dice Gunn. Ma ancora più importante, aggiunge, “non avevo un’idea precisa di cosa sarebbe stato quel [film]”.

Si tratta di un commento in linea con varie voci secondo cui Cavill sarebbe stato licenziato in modo discreto dal ruolo di Superman dopo essersi rifiutato di fare un cameo in Shazam! del 2019.

È stato solo quando Dwayne “The Rock” Johnson ha scavalcato i suoi datori di lavoro per riportare Cavill per Black Adam del 2022 che la Warner Bros. La mano è stata forzata, e Cavill è stato scelto per apparire in Flash e in un potenziale sequel de L’Uomo d’Acciaio. L’idea non si è mai concretizzata, e quando Gunn ha preso il controllo, ha immediatamente deciso di cambiare il cast per il ruolo principale di Superman.

Per quanto riguarda quella “idea speciale” che poi è diventata, Gunn ha osservato: “Nel corso degli anni, le storie che ho raccontato sono diventate più… come dire… meno sfacciate. Volevo raccontare la storia di qualcuno che era veramente buono in un mondo che non apprezza la bontà, in un mondo che prende in giro la gentilezza di base e i valori umani fondamentali”.

“Il fatto che possa volare, sollevare edifici e sparare raggi laser dagli occhi era davvero secondario rispetto a chi era come persona e a ciò che rappresentava”, ha aggiunto.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).