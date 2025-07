Superman: una scena trapelata mette in luce la storia dei metaumani nel DCU

Durante il tour stampa di Superman (leggi qui i 75 Easter eggs DC presenti nel film), il regista James Gunn aveva già anticipato una serie di Easter egg nel film e aveva espressamente dichiarato di essere emozionato per la rivelazione di un murale che avrebbe fatto parlare molti fan della DC.

“Più avanti, c’è una scena iconica con un enorme murale sullo sfondo che racconta la storia dei metaumani nel DCU e sarà davvero, davvero divertente quando pubblicheremo quelle immagini al pubblico”, ha dichiarato Gunn durante uno speciale evento pre-uscita nel Regno Unito per i fan. Ovviamente, con Superman ora nei cinema, quella scena specifica è trapelata online e sta generando un sacco di discussioni.

Si spera che Gunn decida di pubblicare una versione ad alta risoluzione, ma nel frattempo gli esperti della DC Comics stanno esaminando filmati e fotogrammi a bassa risoluzione per identificare i personaggi nel murale.

SPOILER SEGUONO

Quando Lois Lane arriva alla Sala della Giustizia per chiedere aiuto alla Justice Gang, vediamo che l’edificio sembra essere in costruzione. A giudicare dallo stile architettonico e dall’arredamento, è chiaro che questo edificio esiste già da molto tempo, ma che è passato di recente sotto una nuova proprietà.

Mentre Guy Gardner inizia a parlare con Lois, la telecamera mostra un murale in alto, vicino al soffitto dell’atrio. Rappresenta diversi supereroi DC classici e potrebbe essere un omaggio alla Justice Society of America, o forse a una squadra ancora più antica. Alcuni fan ipotizzano che potrebbe trattarsi dell’All-Star Squadron, non della JSA, ma questo è ancora oggetto di dibattito.

Come accennato in precedenza, l’edificio sembra piuttosto vecchio e il murale sembra originale. Non sembra una nuova aggiunta, ma piuttosto qualcosa che è stato lì fin dal primo utilizzo dell’edificio.

Dato che James Gunn ha confermato che la Justice League non si è ancora formata nel DCU, è chiaro che un tempo un’altra squadra di supereroi utilizzava la Hall of Justice, una prima della variegata squadra di eroi di Guy.

Questo solleva molte domande, come chi fosse originariamente il proprietario dell’edificio, perché sia finito nelle mani di Maxwell Lord e cosa abbia causato lo scioglimento di questo precursore della Justice Gang? Siamo sicuri che Gunn avrà tempo e modo di rispondere a tutte queste domande.