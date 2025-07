Nathan Fillion anticipa il tono maturo di Lanterns: “Ho detto più parolacce” di qualsiasi altro progetto

Man mano che emergono nuovi dettagli su Lanterns della HBO, sembra sempre più che la serie TV sarà più incentrata su John Stewart, nonostante Kyle Chandler apparirà nei panni di Hal Jordan.

Parlando con Entertainment Weekly, Nathan Fillion, protagonista di un’apparizione memorabile nei panni di Guy Gardner in Superman, ha parlato della sua partecipazione alla serie, rivelando di avere scene solo con il John Stewart di Aaron Pierre, non con Hal. “Aaron ha una voce che sembra burro. Ed è statuario, come se fosse scolpito nel marmo”, ha detto Fillion a EW. “È molto, molto preciso riguardo al suo personaggio e a ciò che sta attraversando. Il suo personaggio sta chiaramente attraversando un momento difficile. E poi arriva questo figlio di puttana socievole e presuntuoso in Guy Gardner.”

“E in quella serie… ragazzo, Guy Gardner. Ho detto più parolacce in quel progetto che in tutta la mia carriera, credo”, ha anticipato Nathan Fillion. Sembra che Guy stia per dare alla nuova recluta della Lanterna una lezione da principiante. Tuttavia, Fillion ha aggiunto in modo intrigante che qualcosa nell’incontro di Guy con John lo preoccupa molto. Mentre la conversazione tra John e Guy volge al termine, Nathan Fillion ha affermato: “Alla fine, si capisce che c’è un cambiamento. Guy Gardner non è più a suo agio. Non si sente più compiaciuto. Allora si capisce dove risiede la vera forza di John. È un individuo forte. Non ho scene dirette con Hal Jordan, ma incontrando Kyle, è tutto ciò che ci si aspetterebbe da lui. Un uomo molto divertente, molto simpatico, molto spensierato e piacevole da frequentare”.

Lanterns è la storia di una coppia di Lanterne Verdi

La produzione di Lanterns è attualmente in corso nel Regno Unito. Guy Gardner di Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel reboot di Superman di James Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie. Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde.

“Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. “Ci sono altre Lanterne Verdi sparse qua e là, ma questa è in realtà una serie TV ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano Precinct Earth e scoprono un terrificante mistero che si collega alla nostra più grande storia del DCU.”

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, sta lavorando alla sceneggiatura dell’episodio pilota insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy e all’acclamato scrittore di fumetti Tom King.

James Hawes di Slow Horses ha diretto i primi due episodi di Lanterns e, a marzo, ha lasciato intendere cosa i fan possono aspettarsi dalla serie.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns con Damon Lindelof (Watchmen) e lo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Il cast include Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart, Kyle Chandler in quello di Hal Jordan e Ulrich Thomsen in quello di Sinestro. Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones completano il cast di supporto.