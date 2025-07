Superman: maggiori dettagli sui due cameo più importanti del film – SPOILER

ATTENZIONE – l’articolo contiene Spoiler su Superman di James Gunn

Con il Superman di James Gunn (la nostra recensione) in sala, possiamo finalmente avere la certezza di chi appare e chi no nel film al cinema da oggi, 9 luglio. Hal Jordan, John Stewart o Brainiac sono solo tre dei nomi che sono stati fatti dagli scooper nelle scorse settimane, per cercare di indovinare chi ci sarebbe stato nel film. Ebbene, nessuno dei tre nominati compare al fianco dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet, e i cameo che invece brillano nella loro divertita evidenza, nel film, sono in parte sorprendenti.

Iniziamo con Supergirl. Milly Alcock non è mai stata confermata per questo reboot, anche se abbiamo sentito ripetutamente che la star di Supergirl avrebbe fatto un cameo. Beh, lo fa, una breve scena che però serve a suggerire il tono alla prossima uscita da solista della Maiden of Might. Nel cameo, è ubriaca e vuole indietro il suo cane Krypto (a quanto pare un kryptoniano non può ubriacarsi sui pianeti con un sole giallo, quindi deve fare festa su quelli con uno rosso). Mentre Supergirl se ne va con Krypto, chiama Superman “stronzo”, quindi potrebbe non esserci un grande legame familiare tra i cugini oppure lei potrebbe essere giovane e molto meno centrata di Kal-El.

Per quanto riguarda il suo costume, è una versione femminile del costume dell’Uomo di Domani, anche se con la gonna, che siamo sicuri ricorderete dalle foto sul set di Supergirl.

Ora, passiamo al cameo a sorpresa. Quando Lex Luthor riesce a convincere il mondo che l’Uomo d’Acciaio è una minaccia per loro, Peacemaker, interpretato da John Cena, viene mostrato al telegiornale della sera, mentre parla male di Superman. Questo non porta direttamente alla seconda stagione di Peacemaker, ma è un modo divertente per includere un personaggio che ovviamente significa molto per il regista James Gunn.

Nessuno ha parlato del ruolo di Peacemaker in Superman, quindi questo è un segreto che il film ha tenuto nascosto prima della sua uscita. Oltre a questo, l’unico cameo degno di nota è Sean Gunn nei panni di Maxwell Lord, che in realtà compare molto meno di quanto ci si poteva aspettare.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).