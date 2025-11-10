Il grande film su Batman della DC Studios ottiene il primo aggiornamento sul cast dopo 9 mesi

DC Studios ha in cantiere diversi progetti entusiasmanti su Batman, incentrati su vari aspetti della mitologia del Cavaliere Oscuro. Essendo il giustiziere mascherato uno dei supereroi più amati di tutti i tempi a Hollywood, i prossimi due anni vedranno alcune delle più grandi trasposizioni cinematografiche dell’icona DC.

Swaybox Studios, uno degli studi dietro al prossimo film Dynamic Duo, ha rivelato attraverso la sua pagina Instagram ufficiale che il processo di casting inizierà il 15 novembre 2025. Ha anche pubblicato un video con la domanda: “Hai mai sognato di recitare in un film della DC Studios?” Guardalo qui sotto:

Dynamic Duo è stato annunciato per la prima volta in fase di sviluppo il 1° ottobre 2024, con Arthur Mintz alla regia. Il film è prodotto dalla 6th & Idaho di Matt Reeves e il 9 settembre 2025 è stato rivelato che Scott Neustadter e Michael H. Weber sono stati scelti per riscrivere la sceneggiatura.

La storia sarà incentrata sui primi giorni dei primi Robin, Dick Grayson e Jason Todd, e rappresenta il più grande progetto animato della DC Studios, che sta collaborando con la Warner Bros Pictures Animation.

Ci sono state molte domande sul fatto che Dynamic Duo sarà canonico per il franchise DC Universe di James Gunn, o se esisterà come proprietà Elseworlds simile all’universo The Batman di Reeves. A Gunn è stato chiesto se il progetto fa parte del capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters slate” durante un evento stampa della DC nel febbraio 2025, a cui ScreenRant ha partecipato.

Gunn ha dichiarato: “Il motivo per cui non ho risposto è perché potrebbe esserci un modo per inserirlo nella DCU. Mi piacerebbe che questo film d’animazione con pupazzi facesse parte della DCU. Mi attira molto, ma la storia è unica e quindi potrebbe non funzionare nel nostro universo”. Non si sa quali altri personaggi faranno parte del film Dynamic Duo.

Oltre a Dynamic Duo, la DC Studios ha appena terminato le riprese del film Clayface il 1° novembre 2025, che sarà incentrato su Matt Hagen, alias il famoso mutaforma, interpretato da Tom Rhys Harries, che fa parte della DCU. The Brave and The Bold, che sarà il film solista di Bruce Wayne nella serie di Gunn, è ancora in fase di scrittura. The Batman – Part II uscirà il 1° ottobre 2027, con Reeves e Robert Pattinson che inizieranno le riprese principali nel 2026.

Dynamic Duo uscirà nelle sale il 30 giugno 2028.