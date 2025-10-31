Taron Egerton nel poliziesco Kockroach, con Channing Tatum e Zazie Beetz

Il vincitore del Golden Globe Taron Egerton (Carry-On) si unisce a Channing Tatum e Zazie Beetz in Kockroach, il film poliziesco ambientato a New York, prodotto da Andrew Lazar (American Sniper) e Kevin Frakes (Hereditary).

Egerton sostituisce Oscar Isaac, annunciato a fine agosto ma escluso a causa di impegni. Lazar ha descritto oggi il film come sullo stile di Quei bravi ragazzi e Scarface. La sinossi recita: “Kockroach è la storia di un misterioso straniero che affronta la malavita di New York, trasformandosi in un boss della malavita più grande della vita in una città dove il potere è tutto”.

L’adattamento cinematografico del romanzo di William Lashner è in pre-produzione e le riprese dovrebbero iniziare a febbraio in Australia. Matt Ross (Captain Fantastic) dirigerà il film da una sceneggiatura di Jonathan Ames (You Were Never Really Here) con revisioni di Ross.

Black Bear continuerà a vendere i diritti internazionali al prossimo AFM. CAA Media Finance e Range Select co-rappresentano quelli nazionali.

Tra i responsabili del dipartimento figurano Colin Gibson, lo scenografo vincitore di un Oscar per il suo lavoro in Mad Max: Fury Road; il direttore della fotografia vincitore di un Emmy Adam Arkapaw, i cui crediti includono The Order, The King, Macbeth e le prime stagioni di Top of the Lake e True Detective; e il supervisore degli effetti visivi Jonathan Dearing, noto per il suo lavoro in M3gan, The Invisible Man e Upgrade.

“Non potrei essere più entusiasta di dare il benvenuto a Taron in Kockroach e di vederlo collaborare con Channing e Zazie in questa nuova e audace interpretazione del genere gangster. Grazie allo straordinario talento del regista Matt Ross, Kockroach supererà i limiti e le aspettative allo stesso modo di film seminali come Scarface e Quei bravi ragazzi. Sono anche entusiasta di vedere il nostro incredibile team creativo unirsi: lo scenografo premio Oscar Colin Gibson, il direttore della fotografia Adam Arkapaw e il supervisore degli effetti visivi Jonathan Dearing”, ha dichiarato Lazar.

La star di Kingsman, Rocketman, Black Bird e Carry-On, Taron Egerton, è stata vista di recente nella serie di Apple TV Smoke e nel film poliziesco She Rides Shotgun.