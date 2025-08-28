The Carpenter’s Son: il teaser trailer del nuovo film con Nicolas Cage

Nicolas Cage torna al genere horror con il teaser trailer di The Carpenter’s Son, in uscita nell’autunno 2025. Cage ha recitato in innumerevoli film di vari generi, ma forse il più rilevante per questo prossimo progetto è Longlegs del 2024, dato che l’attore ha fatto scalpore lo scorso anno interpretando il killer in questo horror psicologico.

The Carpenter’s Son, diretto da Lofty Nathan, sarà un horror biblico che reinterpreta l’infanzia di Gesù, seguendo una famiglia nell’Egitto romano. Ispirato al Vangelo apocrifo dell’infanzia di Tommaso, il film descrive un figlio conosciuto come “Il Ragazzo” (Noah Jupe) che dubita del suo tutore, conosciuto come “Il Falegname” (Cage). Il Ragazzo ha un potere proprio e si ribella al Falegname, scatenando altri orrori.

Il film vede anche la partecipazione di FKA twigs nel ruolo di “Madre” e non ha ancora una data di uscita definitiva, ma Magnolia Pictures annuncia che arriverà nelle sale “nell’autunno del 2025 d.C.”. Il breve teaser, della durata di meno di 30 secondi, mostra Il Falegname che guarda il sole che sorge e sembra osservare Il Ragazzo da lontano, il tutto alternato ad immagini di donne in preda al dolore e altri elementi inquietanti.

Dopo Longlegs, sarà dunque emozionante vedere l’attore interpretare un altro ruolo horror, soprattutto uno apparentemente multidimensionale e misterioso come questo. Il marketing iniziale mantiene segreta la maggior parte della trama, rendendo la natura di tutti i personaggi della storia estremamente enigmatica.

Pur essendo inquietante e suscitando molte domande, il breve teaser dimostra chiaramente che il conflitto e il tema centrale di The Carpenter’s Son è quello tra le figure del padre e del figlio, poiché il personaggio di Cage sembra cercare di sorvegliare la famiglia, senza però comprendere il potere che attanaglia il Ragazzo.