Avengers: Doomsday, Kelsey Grammer parla del ritorno di Bestia e delle scene con gli X-Men

Avengers: Doomsday sarà un film ricco di star, e uno dei ritorni più emozionanti è senza dubbio quello di Kelsey Grammer nei panni di Bestia. L’attore ha interpretato Hank McCoy per la prima volta nel 2006 in X-Men – Conflitto finale e ha ripreso il ruolo nel 2014 per un’apparizione nell’epilogo di X-Men: Giorni di un futuro passato. Tuttavia, il suo sorprendente debutto nell’MCU è avvenuto nel 2023 con un cameo nella scena post-credits di The Marvels.

Grammer è dunque tra i nomi confermati per Avengers: Doomsday e, in un’intervista con ET Online, ha anticipato molte scene con i suoi colleghi X-Men. “Beh, la cosa divertente è che nel vecchio film ho lavorato parecchio con Hugh Jackman e con Halle Berry e poi un po’ con Patrick Stewart”, ha raccontato. “Era più o meno così. In questo film abbiamo lavorato parecchio insieme. Non so quanto posso dire, ma è stato divertente interagire con persone con cui non avevo mai recitato prima“.

Ha poi elogiato l’attrice Rebecca Romijn, che interpreta Mystica, definendola “magnifica” e riflettendo su come ne avessero parlato definendolo “davvero fantastico” e “bello essere tornati”. Grammer ha anche accennato alle scene con James Marsden, riflettendo sul fatto di essersi perso l’opportunità di lavorare con l’attore che interpreta Ciclope in X-Men – Conflitto finale. “Era stato dissolto e solo i suoi occhiali fluttuavano nell’aria. È stato bello vederlo vivo”.

Parlando ancora del suo ritorno nei panni di Bestia, l’icona del cinema ha detto: “Tornare a interpretare Bestia è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Adoro questo personaggio. L’ho sempre considerato il Martin Luther King della generazione dei mutanti. Ha difeso i diritti e l’uguaglianza. È un personaggio bellissimo. Forte, tenace, un po’ peloso, un po’ blu“.

“Ho sempre voluto interpretarlo di nuovo. Voglio interpretarlo di nuovo adesso”, ha aggiunto Grammer, condividendo il suo desiderio di continuare a interpretare Bestia oltre Avengers: Doomsday. “Spero di non aver finito. È semplicemente meraviglioso”. All’inizio dell’intervista, ha anche rivelato che, come in The Marvels, Bestia dell’MCU sarà una creazione in motion capture (Grammer ha indossato protesi e trucco nei film X-Men della Fox). “Abbiamo fatto il motion capture per questo”, ha osservato. “Solo perché è meglio!”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).