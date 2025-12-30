Wonder Woman: James Gunn smentisce gli ultimi rumor sul casting

Man of Tomorrow continuerà l’era di Superman interpretato da David Corenswet nell’universo DC, che questa volta farà squadra con Lex Luthor interpretato da Nicholas Hoult. Il capitolo 1 della DCU, “Dei e Mostri”, è dunque ben lungi dall’aver chiuso con l’Uomo d’Acciaio, dato che l’icona DC tornerà sul grande schermo con questo film tutto suo nel 2027. Recentemente, su Threads è stato chiesto a James Gunn se fosse vero che il casting di Wonder Woman per Man of Tomorrow sarebbe stato annunciato nel gennaio 2026.

Tuttavia, Gunn non ha tardato a rispondere ufficialmente alle voci e ha semplicemente dichiarato: “No”. Il rumor originale, diffusa nel novembre 2025, era che un’eroina misteriosa sarebbe stata aggiunta al film Man of Tomorrow e che il casting era in corso. Poiché la descrizione includeva un requisito di altezza, oltre al fatto che si trattava di una guerriera con un fisico forte, sono state avanzate ipotesi che Wonder Woman potesse essere il ruolo segreto.

Come noto, la DC Studios sta attualmente lavorando a un film dedicato a Wonder Woman per il franchise DCU, con la sceneggiatrice di Supergirl, Ana Nogueira, che sta scrivendo la sceneggiatura. Tuttavia, la data di uscita del progetto non è ancora stata fissata, poiché non è stato ancora scelto nemmeno il regista. Una cosa da notare nell’ultima risposta di Gunn è che il suo “No” potrebbe riferirsi direttamente al fatto che la finestra temporale dell’annuncio non è vera.

Analogamente a quanto accaduto prima che Lars Eidinger fosse scelto per il ruolo di Brainiac, il regista aveva solo smentito le voci sugli attori che non erano in lizza per il ruolo, senza mai dire se quel preciso cattivo avrebbe fatto parte o meno del film. Dato che Brainiac della DCU sarà l’antagonista principale di Man of Tomorrow, non è troppo azzardato pensare che altri importanti eroi DC potrebbero far parte della trama. Tuttavia, la domanda più importante è se ci sarà o meno un’eroina misteriosa nel cast del film del 2027.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.