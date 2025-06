Avengers: Doomsday, continuano le speculazioni riguardo a Hugh Jackman sul set

Ci si aspetta che Hugh Jackman torni a vestire i panni di Wolverine in Avengers: Doomsday, e un nuovo post sui social media del suo storico stuntman ha gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Oggi abbiamo condiviso un video dall’account Instagram di Hugh Jackman, che mostrava l’attore mentre si allenava per il suo presunto ritorno nei panni di Wolverine in Avengers: Doomsday.

Ora, lo stuntman Daniel Stevens (che ha trascorso gran parte della sua carriera a fare gli stunt di Logan per il candidato australiano all’Oscar) ha confermato di stare lavorando a un progetto presso i Pinewood Studios di Londra… dove attualmente si sta girando Avengers: Doomsday.

Come potete immaginare, questo ha portato a un’altra ondata di entusiastici post sui social da parte dei fan, ora più convinti che mai che Jackman sia pronto a riprendere il suo ruolo di Deadpool & Wolverine nel prossimo blockbuster. Dopotutto, è difficile immaginare che abbia sfoderato gli artigli per l’ultima volta dopo il ritorno di enorme successo dell’anno scorso, e la tempistica del post di Stevens è decisamente casuale.

Tuttavia, vale la pena sottolineare che Stevens ha lavorato nel reparto stunt di molti film dell’MCU. Questo lo ha portato a fare la controfigura di Chris Pratt (Star-Lord), Robert Downey Jr. (Iron Man) e Chris Hemsworth (Thor), tra gli altri.

È stata confermata la loro apparizione in Avengers: Doomsday, quindi è probabile che non sia a Londra per fare la controfigura del Wolverine di Jackman. A meno che non ci sia. In ogni caso, siamo un giorno più vicini a scoprirlo il prossimo dicembre. È anche difficile immaginare gli X-Men senza il mutante artigliato.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.