Un misterioso progetto DCU riceve un aggiornamento da James Gunn: non lo scriverà né lo dirigerà

Di Chiara Guida

A giugno 2025, James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha rivelato l’esistenza di un progetto DCU segreto, mai rivelato durante l’uscita del Capitolo 1: Dei e Mostri. Gunn ha dichiarato: “C’era una cosa che sapevo fin dall’inizio: quando ho proposto a David Zaslav cosa sarebbe stato il DCU, gliel’ho proposto, ma non l’abbiamo annunciato in quel primo incontro perché pensavo fosse troppo facile da copiare da un’altra società. E quindi questa è una delle cose principali”.

Ora, abbiamo un aggiornamento su questo progetto (presumibilmente è lo stesso progetto segreto). Intervenuto al Peacemaker The Official Podcast, Gunn ha dichiarato che il progetto ha uno scrittore e un regista e che non è lui.

“Stavo appena incontrando lo sceneggiatore e il regista di un progetto DCU segreto che stiamo realizzando e ci hanno chiesto quanto costano gli effetti visivi e quanti personaggi possiamo avere. Poi hanno parlato dei supereroi nella serie e io ho pensato: “L’unica cosa a cui bisogna fare attenzione sono i costumi dei supereroi, perché sono davvero difficili da realizzare, è difficile renderli belli e di solito costano molto di più che creare un personaggio in CGI.”

James Gunn non guadagna nulla dal merchandising di Baby Groot

Si presume che tutto il Capitolo 1: Dei e Mostri si stia gradualmente trasformando in un film su larga scala, in stile evento. Tuttavia, a differenza delle fasi dell’MCU, ogni progetto televisivo e cinematografico non sarà forzato in un’unica, rigida continuity; al contrario, ogni progetto potrà essere indipendente, pur contribuendo al quadro generale. Dopo Supergirl, i progetti DCU confermati includono Lanterns (serie TV), Clayface (film) e Man of Tomorrow (film).

I progetti DCU in lavorazione senza una data di uscita rivelata includono Wonder Woman, The Brave and the Bold, Swamp Thing, Waller, Booster Gold, una serie TV animata su Blue Beetle e Paradise Lost.

Per quanto riguarda ciò che i fan pensano possa essere il progetto segreto, ci sono teorie secondo cui Gunn sta sviluppando un progetto basato sui Nuovi Dei, o un film in stile Crisis che riporta in auge personaggi del DCEU.

Per quanto riguarda la data di possibile annuncio di questo progetto, c’è il New York Comic-Con, che inizia a ottobre, oppure la rivelazione potrebbe avvenire durante la prossima conference call con gli investitori/profitti di Warner Bros. Discovery del CEO di WBD, David Zaslav, per il terzo trimestre del 2025, che al momento non ha una data precisa ma in genere si tiene a inizio novembre.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
