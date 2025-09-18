Wicked – Parte 2: rivelata la “sorprendente” durata del film

La durata di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) è stata ufficialmente confermata in vista della sua uscita nelle sale il 21 novembre. Seguito del grande successo del 2024 Wicked, la seconda parte dell’adattamento teatrale per il grande schermo vedrà Cynthia Erivo nei panni di Elphaba e Ariana Grande in quelli di Glinda alle prese con un’amicizia incrinata in un contesto di conflitto sempre più aspro a Oz.

Secondo AMC, la durata di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) è stata confermata in 2 ore e 18 minuti, il che è piuttosto sorprendente considerando la lunga durata di Wicked, pari a 2 ore e 40 minuti. Lo spettacolo di Broadway, che è stato diviso in due parti per l’adattamento cinematografico, dura circa 2 ore e 45 minuti, compreso un intervallo di 15 minuti.

Il primo film, della durata quasi pari a quella dello spettacolo, ma che copre solo metà della storia, ha suscitato qualche perplessità lo scorso anno, ma ciò non ha impedito a Wicked di battere i record al botteghino e di ottenere recensioni entusiastiche. La durata estesa di entrambi i film ha permesso all’adattamento di approfondire alcuni elementi dello spettacolo che erano stati trattati in modo affrettato.

Inoltre, la durata di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) tiene conto delle nuove canzoni di Elphaba e Glinda, i cui titoli sono stati rivelati essere rispettivamente “No Place Like Home” e “Girl in the Bubble”. Secondo quanto riferito, anche il prossimo film sta provando cose nuove, tra cui la modifica della trama della sorella di Elphaba, Nessarose (Marrise Bode), e la divisione di “Thank Goodness” in due numeri musicali.

Cosa significa questa durata per Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good)

È logico che la prima metà di Wicked abbia una durata maggiore, anche se la seconda metà è senza dubbio quella in cui si potrebbero aggiungere più elementi alla storia. Ci sono più canzoni e più lunghe nel primo atto della produzione di Broadway, mentre il secondo atto non descrive in modo completo gli sforzi di Elphaba per combattere il regime del Mago (Jeff Goldblum sullo schermo).

Detto questo, Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good) è comunque un film piuttosto lungo. La cosa sorprendente è che non ha superato le due ore e mezza. Quindi, c’è ancora molto tempo per approfondire le dinamiche tra i due protagonisti e Fiyero (Jonathan Bailey), mostrare più dettagli della vita di Elphaba come Strega Malvagia dell’Ovest e, naturalmente, includere altre canzoni mozzafiato.