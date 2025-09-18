Margot Robbie rivela che le piacerebbe “rifare” il suo ruolo in The Wolf of Wall Street

Margot Robbie spiega perché vuole “rifare” la sua interpretazione “non molto buona” nel film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, che l’ha resa famosa.

Scorsese ha scelto Margot Robbie, allora sconosciuta, per il ruolo di Naomi nel suo film sul truffatore di Wall Street Jordan Belfort, gettandola nell’acqua profonda insieme a Leonardo DiCaprio nei panni di Belfort.

La divertentissima incursione di Robbie e DiCaprio dietro le quinte di Wall Street è stata per lo più elogiata dalla critica, ottenendo il 79% su Rotten Tomatoes e l’83% dal pubblico. Il film è stato anche un successo al botteghino, incassando 407 milioni di dollari con un budget di circa 100 milioni.

La stessa Robbie ha ricevuto un immediato impulso alla sua carriera, recitando in seguito in grandi film di successo come Suicide Squad, insieme a film candidati all’Oscar come I, Tonya, che le è valso una nomination come migliore attrice. Il suo ultimo film, A Big Bold Beautiful Journey, uscirà il 19 settembre.

Nonostante abbia ricevuto ampi consensi per la sua interpretazione in Wolf of Wall Street, che l’ha resa famosa, Robbie non è soddisfatta del lavoro che ha fatto nel film, dicendo ad ScreenRant in un’intervista per A Big Bold Beautiful Journey che “rifarebbe” il ruolo di Naomi se potesse:

Oh wow. Mi piacerebbe rifare il mio ruolo in The Wolf of Wall Street solo perché ero così giovane e non credo di essere stata molto brava a recitare all’epoca. Penso che ora potrei fare molto meglio. Mi piacerebbe tornare indietro e farlo meglio.

Cosa significa questo per Margot Robbie e Wolf of Wall Street

Interpretare la combattiva Naomi ha lanciato la carriera di Robbie su una nuova traiettoria, ma inizialmente pensava di aver perso il ruolo a causa di un incidente ormai famoso accaduto durante l’audizione, quando ha improvvisato e ha schiaffeggiato DiCaprio, pensando inizialmente di essere nei guai (tramite Harper’s Bazaar):

Ma un’altra parte del mio cervello ha avuto un clic e mi sono semplicemente lanciata, Whack! L’ho colpito in faccia. E poi ho urlato: “Vaffanculo!”. E questo non era affatto nel copione. La stanza è diventata silenziosa e io mi sono bloccata.

Lungi dall’essere arrabbiati con la giovane attrice, Scorsese e DiCaprio sono rimasti entusiasti della violenta improvvisazione di Robbie e hanno immediatamente deciso di scritturarla per il ruolo di Naomi.

Quella non è stata l’unica volta in cui Robbie ha dato il massimo per The Wolf of Wall Street. Quando nel programma delle riprese è stata inserita una scena di nudo integrale, Scorsese le ha detto che poteva indossare un accappatoio se si sentiva a disagio, ma Robbie ha rifiutato, accettando di girare la scena di nudo perché riteneva che fosse giusto per il suo personaggio (via Talking Pictures):

Il punto è che lei uscirà completamente nuda: questa è la carta che sta giocando in questo momento.

Robbie ha anche descritto in dettaglio le riprese della scena di The Wolf of Wall Street in cui lei e DiCaprio fanno sesso su una montagna di soldi, rivelando che le sono rimasti dei tagli causati dalla carta.

Da queste storie è evidente che Robbie era disposta a fare qualsiasi cosa per il suo ruolo in The Wolf of Wall Street, anche a rischio di brutti tagli con la carta, e quella dedizione è parte del motivo per cui è riuscita a lasciare un’impressione così indelebile nei panni di Naomi. Tuttavia, l’attrice ha dei dubbi sulla sua interpretazione, come ha ora rivelato.