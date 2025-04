Will Smith rivela un dettaglio sul personaggio di Michael B. Jordan in Io sono leggenda 2

Will Smith ha rivelato un dettaglio fondamentale sul personaggio di Michael B. Jordan in Io sono leggenda 2. Uscito nel 2007, Io sono leggenda è ambientato in un mondo post-apocalittico e vede Smith nei panni del virologo dell’esercito americano Dr. Robert Neville, unico sopravvissuto a New York City, mentre cerca una cura per un virus che ha spazzato via la maggior parte dell’umanità e trasformato gli umani in mutanti notturni. Nel 2022, è stato confermato che Io sono leggenda 2 era in fase di sviluppo con Smith che riprendeva il suo ruolo e Jordan pronto a recitare al suo fianco.

Ora, durante una recente apparizione nel podcast Drink Champs di REVOLT, Will Smith ha rivelato un dettaglio chiave sul personaggio di Jordan in Io sono leggenda 2. La star ha discusso brevemente di come originariamente avrebbero fatto un prequel prima che lo sceneggiatore Akiva Goldsman suggerisse un sequel, che segue il finale alternativo del film originale, piuttosto che quello cinematografico, prima di continuare a rivelare che il personaggio di Jordan è il “capo di un insediamento nel Connecticut” e non il figlio del suo personaggio.

“Quello che avremmo dovuto fare era il prequel… E [Akiva Goldsman] ha proposto invece di fare un sequel a partire dal finale alternativo, dove il tuo personaggio è ancora vivo e sai, il personaggio di Michael B. Jordan è attualmente a capo di un nuovo insediamento… Non è mio figlio… Quindi c’è un insediamento nel Connecticut.”

Staremo a vedere cosa significherà questo per la trama che a questo punto è completamente originale e si sviluppa a partire dal finale alternativo del film che però non fa parte del finale cinematografico, in cui Neville muore.

L’originale Io sono leggenda era basato sull’omonimo romanzo del 1954 di Richard Matheson. Il film è stato un successo quando è stato presentato nel 2007 e ha registrato il più grande incasso di sempre per un film non natalizio ed è stato il settimo film di maggior incasso del 2007.