1917: la storia vera dietro il film

Il film epico sulla Prima guerra mondiale candidato all’Oscar 1917 (qui la recensione) di Sam Mendes racconta una corsa disperata contro il tempo durante la Prima guerra mondiale e, sebbene i dettagli della missione nel film possano non essere del tutto reali, l’intera pellicola è radicata in esperienze reali della Prima guerra mondiale. Il film offre infatti un quadro breve ma realistico della vita in trincea, della terra di nessuno e dei combattimenti reali avvenuti durante la Grande Guerra, ed è chiaro che è stata prestata quanta più attenzione possibile all’accuratezza storica. Il film dimostra così efficacemente la monotonia della guerra di trincea, punteggiata da momenti di estrema violenza.

La missione intrapresa dal caporale Will Schofield, interpretato da George MacKay, e da Tom Blake, interpretato da Dean-Charles Chapman, al centro di 1917 sembra perfettamente realistica, ma in realtà non è avvenuta durante la prima guerra mondiale. Tuttavia, i personaggi coinvolti, le manovre militari al centro della trama e i luoghi raffigurati nel film sono tutti basati su eventi e soldati reali della prima guerra mondiale. Se anche sono stati effettuati cambiamenti rispetto ad alcuni dettagli storici, le storie e le battaglie che hanno ispirato il film non sono state meno strazianti e intense di quelle rappresentate sul grande schermo.

Will Schofield e Tom Blake non sono persone reali, ma sono ispirati alle esperienze di soldati reali

Secondo TIME, il Blake di Chapman e lo Schofield di MacKay sono personaggi basati sui veri messaggeri della Prima guerra mondiale. Anche se inviare uomini attraverso la terra di nessuno non era cosa frequente a causa della sua bassa probabilità di successo (anche con un esercito nemico in ritirata), l’idea di inviare una coppia di messaggeri era una pratica reale nella Prima guerra mondiale. La minaccia di morte causata dal fuoco dell’artiglieria, dai gas velenosi, dalle mine terrestri e dai cecchini era così alta che venivano inviati due messaggeri in modo che, se uno fosse stato ucciso, l’altro potesse comunque portare a termine la missione.

Quel livello di pericolo elevato significava che i messaggeri venivano utilizzati solo nelle circostanze più disperate. La missione al centro di 1917 rientra sicuramente in questa categoria e, come era molto comune che avvenisse per i veri messaggeri della Prima guerra mondiale, uno dei due giovani muore durante la consegna del messaggio. Schofield e Blake non saranno stati soldati reali, ma il viaggio che hanno intrapreso descrive comunque in modo accurato la vera esperienza collettiva dei messaggeri in prima linea durante la Prima guerra mondiale.

Il nonno di Sam Mendes ha ispirato la missione di 1917

Alfred Mendes, il nonno del regista Sam Mendes, era proprio uno di quei “corrieri”, e sono state le sue storie sulla sua esperienza nella Prima guerra mondiale a ispirare Sam Mendes nella realizzazione di 1917. Alfred era un soldato dell’esercito britannico di 19 anni che prestò servizio sul fronte occidentale, dove si svolgono gli eventi del film. Sebbene questo non sia ovviamente un racconto diretto della sua esperienza, frammenti delle storie che Alfred ha raccontato a suo nipote sono serviti da ispirazione per la missione al centro del film.

Alfred, come riportato dal regista, è infatti stato ferito e intossicato dal gas mentre attraversava la terra di nessuno con dei messaggi durante la guerra, ed è chiaro come quell’esperienza abbia influenzato ciò che accade a Blake e Schofield durante il loro viaggio. Secondo la rivista Smithsonian Magazine, l’autobiografia di Alfred Mendes contiene il suo resoconto di una missione simile in cui doveva rintracciare tre compagnie che avevano perso i contatti con la sua, in modo da poter attuare una strategia coerente. Ha partecipato alla vera battaglia di Passchendaele, che ha a sua volta contribuito a ispirare gli eventi di 1917.

La spiegazione della vera Operazione Alberich

L’impulso per la missione al centro di 1917 è stata poi una manovra molto astuta dell’esercito tedesco: un ritiro pianificato che sembrava una ritirata, ma in realtà aveva lo scopo di attirare le forze britanniche all’inseguimento come una trappola. Questa strategia deriva da un’operazione tedesca reale avvenuta tra febbraio e marzo del 1917 chiamata Operazione Alberich. Tale operazione includeva un ritiro strategico simile a quello visto nel film, con l’obiettivo finale di accorciare il fronte.

L’esercito tedesco si ritirò in una posizione molto più fortificata, nota come Linea Hindenburg, che consentì loro di accorciare il fronte e concentrare le truppe. Durante la ritirata, devastarono l’area che si lasciavano alle spalle, disseminando mine terrestri e trappole esplosive. La scena del 1917 in cui Blake e Schofield sopravvivono a stento a una trappola esplosiva innescata da un ratto lasciata in una trincea tedesca abbandonata riflette questo elemento dell’Operazione Alberich. Nonostante la cattiva pubblicità che l’esercito tedesco si guadagnò distruggendo la campagna mentre si ritirava, l’operazione sconvolse gravemente i piani degli Alleati nella primavera del 1917.

L’operazione del 1917 si basava sul falso presupposto di una ritirata tedesca

La realtà dell’Operazione Alberich ha quindi chiaramente ispirato l’operazione tedesca in 1917, che prevedeva anch’essa una finta ritirata tedesca. Nel film, viene interpretata come un inganno volto ad attirare le forze britanniche all’inseguimento, in modo che le posizioni tedesche, ora fortemente fortificate, potessero colpire le truppe esposte. Il caporale Schofield riesce a malapena ad arrivare in tempo al fronte con il messaggio del generale Erinmore di annullare l’attacco, ma durante la vera operazione Alberich non c’era tutta questa urgenza. La vera operazione militare era incentrata sulla difesa, non sull’attacco.

L’accuratezza della “Terra di nessuno” rispetto alle vere battaglie della Prima guerra mondiale

Alexander Falbo-Wild, presidente della Western Front Association, ha scritto nella sua recensione del film che 1917 ha riproposto fedelmente molte delle “realtà importanti” della Prima guerra mondiale e menziona specificamente la “Terra di Nessuno” in quella valutazione. La devastazione causata sulla terra dal bombardamento incessante di entrambe le parti, riflette infatti la realtà affrontata da coloro che desideravano attraversare questo tratto di territorio. Chilometri di filo spinato e altri ostacoli, crateri di bombe e doline profonde decine di metri e un mare di fango insondabile sono tutti elementi accurati basati su resoconti storici.

In particolare, la battaglia di Passchendaele, che è stata la vera battaglia principale che ha contribuito a ispirare gli eventi di 1917, era nota per l’eccessivo fango che ricopriva la terra di nessuno e le trincee di entrambe le parti. Dopo che il fuoco dell’artiglieria distrusse praticamente tutta la vegetazione, la vasta distesa di terra arida si trasformò in fango dopo un diluvio di pioggia. Secondo History Crunch, in alcuni punti il fango era così profondo da intrappolare e annegare i soldati, e poteva persino soffocare i proiettili di artiglieria prima che avessero la possibilità di esplodere. A questo proposito, la “Terra di Nessuno” raffigurata in 1917 è quindi estremamente accurata.

Cosa accadde realmente nella Prima guerra mondiale il 6 aprile 1917

La data designata degli eventi descritti in 1917 è intenzionale. La corsa contro il tempo di Schofield in prima linea avvenne la mattina del 6 aprile 1917, una delle date più importanti dell’intera guerra. Dopo quasi tre anni di sforzi per mantenere la neutralità degli Stati Uniti, il 2 aprile il presidente Woodrow Wilson chiese una dichiarazione di guerra alla Germania in una sessione congiunta del Congresso. Quattro giorni dopo, il 6 aprile 1917, gli Stati Uniti entrarono ufficialmente in guerra, dopo che il Congresso e la Camera dei Rappresentanti votarono a stragrande maggioranza a favore. Questo evento permise di accelerare il raggiungimento del termine del conflitto.

