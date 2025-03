Zack Snyder’s Justice League: a quattro anni dall’uscita, le grandi domande lasciate senza risposta

Il 18 marzo 2021, Zack Snyder’s Justice League è stato presentato in anteprima su HBO Max. Sebbene abbia fatto poco per influenzare i detrattori del regista, la maggior parte dei fan della DC sembrava concordare sul fatto che si trattasse di un enorme miglioramento rispetto al montaggio cinematografico del 2017 di Joss Whedon. La Warner Bros. ha permesso a Zack Snyder di aggiungere nuove scene al film, molte delle quali hanno preparato il terreno per i suoi sequel mai realizzati.

Quattro anni dopo e oltre due anni dopo la fondazione dei DC Studios per riavviare il DCEU come DCU, è abbastanza ovvio che i sequel della Zack Snyder’s Justice League non si faranno. È difficile dire perché non abbiamo mai avuto un seguito animato o a fumetti, ma in questo articolo, grazie a CBM, diamo un’occhiata più da vicino ai più grandi fili della trama irrisolti e a cosa, se è stato rivelato, sulle intenzioni del regista per loro.

La gravidanza di Lois Lane

Ci sono stati diversi accenni nel corso del film che Lois Lane fosse incinta del figlio di Superman, e da allora è stato confermato dallo stesso Snyder. Inutile dire che è una cosa importante e probabilmente qualcosa che il regista aveva pianificato di esplorare in dettaglio nei due capitoli successivi della sua trilogia della Justice League. Questa rivelazione rende quella scena dell’Uomo d’Acciaio che culla i resti carbonizzati di Lois ancora più terrificante e spiega meglio perché l’eroe alla fine cade sotto il controllo di Darkseid.

Sebbene potremmo fare delle previsioni su dove questa gravidanza avrebbe portato alla fine, sappiamo grazie a Snyder che il figlio impotente di Superman sarebbe diventato un giorno il nuovo Batman.

La missione di Darkseid

Steppenwolf viene sconfitto dalla Lega (gravemente!) mentre Darkseid resta a guardare, ma ora che sa che l’Equazione Anti-Vita risiede sulla Terra, niente gli impedirà di provare ad ottenerla.

Alla fine del film, decide di radunare le forze di Apokolips per un’altra invasione su vasta scala della Terra, quindi è chiaro che questa battaglia contro Steppenwolf e i suoi Parademoni era solo la punta dell’iceberg. Alla fine, sembra che Darkseid sarebbe stato vittorioso, da qui l’esistenza di quella linea temporale di Knightmare.

Tuttavia, ci sono stati parecchi cenni al Multiverso in tutto lo Snyder Cut, quindi non possiamo fare a meno di chiederci se il regista avesse piani ambiziosi per esplorare cosa significasse anche nei suoi sequel.

Lex Luthor rivela l’identità di Batman

La versione del 2017 dell’incontro di Lex Luthor con Deathstroke ha visto la Warner Bros. anticipare la formazione della Injustice League (un gruppo che Snyder aveva pianificato di utilizzare in uno dei suoi sequel).

La scena originale, tuttavia, doveva gettare le basi per The Batman di Ben Affleck. In cerca di vendetta dopo essere stato rinchiuso nell’Arkham Asylum, Lex dice a Slade Wilson che Bruce Wayne è sotto il cappuccio. Ciò avrebbe sicuramente reso la missione di Deathstroke di eliminare Batman molto più interessante ed è qualcosa che molti fan erano entusiasti di vedere diventare realtà.

Affleck non solo è tornato per le riprese aggiuntive di Snyder, ma ha anche firmato per recitare in The Flash. Sfortunatamente, il suo periodo da Cavaliere Oscuro è ormai finito e non vedremo mai cosa stavano escogitando lui e Geoff Johns.

Attingere alla Forza della Velocità

Barry Allen di Joss Whedon era un comico che non riusciva a iniziare una corsa senza inciampare nei suoi stessi piedi. Questa versione, tuttavia, è portata in un viaggio molto diverso nella Zack Snyder’s Justice League.

Dopo aver attinto alla Forza della Velocità per invertire il tempo e salvare la Lega, lo Scarlet Speedster è molto più sicuro di sé quando corre per Central City rispetto a quando lo abbiamo incontrato per la prima volta. Vale anche la pena notare che è stato chiaramente in grado di attingere in modo più efficace alle sue straordinarie abilità. Tra queste, il viaggio nel tempo, un punto di svolta per qualsiasi universo dei fumetti.

Non è chiaro cosa Rick Famuyiwa avesse pianificato per questa versione di Flash, ma Andy Muschietti ha fornito uno strano mashup di toni da entrambe le versioni di Justice League.

Il ritorno di Clark Kent

Si dice che Clark Kent sia morto durante l’attacco di Doomsday, ma sembra che Kal-El abbia ripreso quell’identità, se la scena sopra è un’indicazione. L’abbiamo visto nel 2017, ovviamente, ma il colore della tuta è cambiato perché Snyder ha deciso che l’Uomo d’Acciaio avrebbe continuato a indossare il costume nero.

Questo è degno di nota e Superman potrebbe essere visto indossare quell’abito mentre culla i resti carbonizzati di Lois. Tuttavia, sembra che cadere sotto il controllo di Darkseid sia ciò che porta al ritorno della tuta rossa e blu.

Ciò che non sappiamo è come Clark sia riuscito a resuscitare senza compromettere la sua identità segreta di Superman, anche se, ovviamente, è stato rivelato che Snyder aveva pianificato di esplorare le difficoltà dell’eroe nel rimettersi in contatto con il suo lato umano in quei sequel pianificati. Quindi, anche se questo sembra un momento bello e superficiale, c’era chiaramente ancora molta storia da raccontare.

Last Heroes Standing

La visione di Cyborg ci dà un’idea di cosa succede dopo Zack Snyder’s Justice League, ma la scena Knightmare proprio alla fine del film ha lasciato i fan con una lunga lista di domande senza risposta.

Chiaramente, Batman ha bisogno dell’aiuto del Joker per trovare qualcosa che aiuti a rimandare Flash indietro nel tempo per salvare Lois Lane e sistemare le cose, ma è stata l’inazione di Bruce a causare apparentemente la sua dipartita (qualcosa che il Joker sottolinea con grande gioia in una scena eccezionale) in primo luogo.

Deathstroke, Mera e Cyborg sono tutti lì per aiutare, ma le cose vanno male quando arriva Superman. Non è chiaro se questo avvenga prima o dopo la scena Knightmare di Batman v Superman: Dawn of Justice, ma possiamo tranquillamente supporre che non tutti escano vivi da questo confronto. Sfortunatamente, rimane impossibile dare un senso a tutto questo senza i sequel di Snyder.

Potenziamento dei poteri di Cyborg

L’arco narrativo di Cyborg in Zack Snyder’s Justice League è senza dubbio il più interessante e, nonostante perda il padre, l’eroe accetta alla fine il suo nuovo status quo e supera il suo dolore e la sua rabbia.

Il piano originale prevedeva che Victor Stone fosse un fattore importante nel film di Flash, cosa che non è accaduta per una lunga serie di motivi. Avrebbe dovuto anche recitare nel suo film da solista, ma non possiamo immaginare che ci sia un futuro per Cyborg di Ray Fisher nel DCU dopo i suoi scontri molto pubblici con i vertici della Warner Bros.

È emozionante pensare a dove potrebbe arrivare questo Cyborg potenziato, e abbiamo sentito voci secondo cui Snyder immaginava che la sua storia finisse con Victor che padroneggiava i suoi poteri al punto da poter tornare ad apparire umano.

Wonder Woman torna a casa

Wonder Woman 1984 non ha avuto molto successo tra i fan e con Wonder Woman scartata dopo il reboot DCU, non abbiamo mai avuto un’avventura in solitaria ambientata ai giorni nostri. In ogni caso, Snyder sembrava voler stuzzicare qualcosa di diverso per la sua interpretazione del personaggio alla fine di Justice League.

Mentre Wonder Woman guarda tristemente in lontananza, è chiaro che sta pensando a Themyscira. Sappiamo da quello sguardo al futuro che alla fine si è riunita con sua madre, anche se Darkseid brucia il suo corpo di fronte alle sue compagne Amazzoni.

Snyder una volta sperava di usare Doctor Poison per spazzare via Themyscira dopo che Diana è tornata a casa, ma sembra che Darkseid la uccida se questa sequenza, che è stata aggiunta insieme alla scena Knightmare, è un’indicazione. Il regista ha apportato molti cambiamenti durante le riprese aggiuntive, quindi il posto di Wonder Woman nei sequel rimane un po’ confuso.

Hall Of Justice

Bruce Wayne ha deciso di trasformare Wayne Manor nella Hall of Justice anche nel montaggio cinematografico, ma qui sembra un po’ più significativo (specialmente perché mostra Batman uscire ulteriormente dall’ombra).

Grazie a uno sguardo al futuro, sappiamo che il Cavaliere Oscuro alla fine riesce a creare questa base operativa per la squadra, ma per gentile concessione di Superman controllato mentalmente, sembra che non duri a lungo. A un certo punto viene mostrato mentre volteggia sui resti della Hall of Justice con un Kilowog morto ai suoi piedi e il cappuccio di Batman in mano. È un’immagine sorprendente e memorabile.

Sfortunatamente, questo è un altro sguardo al futuro da una storia che Snyder difficilmente racconterà mai. Una ripartizione completa dei suoi piani per il sequel contraddice molto di ciò che è stato inserito in questo montaggio, anche se è chiaro che queste anticipazioni sono state incluse nel tentativo di forzare la mano della Warner Bros.

Messaggio di Martian Manhunter

Il piano di Zack Snyder era che questo incontro presentasse la versione di Green Lantern di John Stewart. Tuttavia, a causa dei piani per una serie TV di Green Lantern poi scartata, la Warner Bros. gli ha chiesto di non usare il Corpsman cosmico (il che ha senso, soprattutto perché avrebbe messo in ombra chiunque avessero pianificato di ingaggiare per il ruolo in quel momento).

Martian Manhunter non è un cattivo sostituto, però, ed è chiaro che era destinato ad aiutare la Lega. Ciò potrebbe in qualche modo contribuire a garantire che quel futuro desolato non si verifichi, e l’eroe sarebbe probabilmente la chiave nella battaglia contro Darkseid.

È stata una conversazione breve, anche se molto interessante, tra lui e Batman. Inoltre, poiché Martian Manhunter apparentemente non rientrava nei piani originali di Snyder, sarebbe stato affascinante vedere come un sequel avrebbe sfruttato sia lui che, forse, Lanterne Verdi non umane.