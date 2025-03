Daredevil: Rinascita, la statua Hot Toys in scala 1/6 è spettacolare

Hot Toys ha finalmente svelato la sua action figure in scala 1/6 di Daredevil: Rinascita, offrendo uno sguardo dettagliato al nuovo costume dell’Uomo Senza Paura. È stato presentato nella première della stagione dello show quando l’eroe si è scontrato con Bullseye, ma è stato messo da parte da Matt Murdock finché non si è finalmente arreso e ha indossato il costume per combattere Muse. Nelle prossime settimane, ci aspettiamo di vedere molto di più di questo sorprendente costume rosso.

L’unica cosa che manca è, ovviamente, il classico logo “DD”. Fortunatamente, le foto dal set per la seconda stagione hanno fornito un aggiornamento positivo su questo fronte (puoi saperne di più cliccando qui).

Ecco la descrizione ufficiale della statuetta, che dovrebbe uscire tra aprile e settembre 2026, secondo le stime attuali: Ispirata alla classica interpretazione di Charlie Cox nei panni di Daredevil, questa statuetta in scala 1/6, basata sul suo aspetto in Daredevil: Rinascita, presenta una scultura della testa di Matt Murdock di recente sviluppo, una nuova testa incappucciata con facce inferiori intercambiabili, un costume di Daredevil finemente su misura con dettagli invecchiati per replicare il suo costume dopo i combattimenti, i suoi iconici Billy Club in stili diversi per opzioni di esposizione alternative, un cappuccio di Daredevil danneggiato con un corno rotto, il suo iconico paio di occhiali da sole e un supporto per statuetta.

Nel complesso, un’altra statuetta fantastica dell’azienda con sede a Hong Kong. La scultura della testa di Matt Murdock sembra forse un po’ strana da certe angolazioni, ma diciamocelo: qualcuno esporrà questa cosa con gli occhiali al posto del cappuccio dell’eroe? Potete dare un’occhiata più da vicino all’interpretazione di Hot Toys di Daredevil nella galleria Instagram qui sotto.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.