Zombieland 3: il regista svela quando potrebbe arrivare al cinema

È stata rivelata una possibile tempistica per Zombieland 3. I due precedenti film horror-comici, entrambi diretti da Ruben Fleischer, vedevano Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone e Abigail Breslin nei panni dei sopravvissuti all’apocalisse zombie. Sebbene i film abbiano incassato complessivamente più di 225 milioni di dollari in tutto il mondo, il possibile Zombieland 3 non è ancora stato annunciato.

Fleischer ha però recentemente parlato con Deadline mentre promuoveva il suo nuovo film, Now You See Me Now You Don’t. Parlando della sua carriera nel complesso, Fleischer ha dichiarato: “Spero che nel 2029 realizzeremo Zombieland 3”. Sebbene il progetto non sia ancora stato ufficialmente confermato, il fatto che il primo Zombieland sia uscito nel 2009 e il suo sequel nel 2019 significa che Fleischer vuole continuare con lo schema di pubblicare un nuovo capitolo ogni 10 anni.

“Spero che nel 2029 realizzeremo Zombieland 3. Stiamo iniziando a parlarne perché il primo è uscito nel 2009, poi abbiamo fatto il secondo nel 2019 e abbiamo lasciato tutti con un “Ci vediamo tra 10 anni”. Quel momento sta arrivando, quindi stiamo iniziando a pensarci e spero che si concretizzi. Poi ho alcune cose che non vedo l’ora di fare, quindi vedremo quale verrà prima”.

Sebbene non sia affatto garantito che Zombieland 3 vedrà la luce, Fleischer è solo uno dei numerosi membri del cast e della troupe che hanno espresso interesse a realizzare un altro sequel della commedia sugli zombie del 2009. Tra questi ci sono Emma Stone (secondo un precedente commento di Fleischer) e Zoey Deutch (che si è unita al franchise in Doppio colpo). Tuttavia, come menziona Fleischer, ha un programma fitto di impegni per i prossimi anni.

Ad esempio, è stato ingaggiato per dirigere il prossimo Now You See Me 4, che è stato rivelato essere in lavorazione in un annuncio fatto prima dell’uscita del nuovo capitolo. Come produttore, è anche impegnato in due film commedia attualmente in fase di pre-produzione, ovvero The 47 Night Stand con Mila Kunis e Little Brother con John Cena. Anche il suo cast principale, composto da attori tutti nominati o vincitori di Oscar, ha un’agenda altrettanto fitta, per cui bisognerà attendere di vedere come evolveranno le cose.