30 anni di Ghostface: le vittime che hanno segnato la saga di Scream

Da quando nel 1996 Scream ha rivoluzionato l’horror moderno, Ghostface è diventato uno dei killer più iconici della storia del cinema. In trent’anni di attività, il volto mascherato della morte ha lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue, trasformando Woodsboro e oltre in un incubo ricorrente.

Ma ciò che rende unico il franchise non è solo il numero delle vittime: è il modo in cui ogni omicidio diventa parte di un gioco meta-cinematografico, un commento sulle regole dell’horror, un modo per sovvertire le aspettative.

Le morti che hanno definito l’eredità di Scream

Tutto è iniziato con Casey Becker, interpretata da Drew Barrymore: una sequenza iniziale diventata leggendaria, che ha insegnato al pubblico che nessuno è davvero al sicuro. Da lì, Ghostface ha colpito amici, poliziotti, studenti, parenti, trasformando ogni capitolo in una roulette russa emotiva.

Con Scream 2 e Scream 3, la saga ha ampliato il suo raggio d’azione, spostandosi dal liceo al college e poi a Hollywood, mantenendo però intatto il suo cuore: la sopravvivenza di Sidney Prescott (Neve Campbell) e la consapevolezza che dietro la maschera può nascondersi chiunque.

Negli anni successivi, con Scream 4 e il rilancio del franchise nel 2022, Ghostface ha aggiornato il proprio “gioco” parlando di reboot, legacy sequel e fandom tossico. Ogni nuova vittima non è solo un corpo a terra: è un tassello che riflette l’evoluzione del cinema horror e del pubblico.

La forza di Scream è sempre stata questa: farci affezionare ai personaggi per poi ricordarci che le regole possono cambiare in qualsiasi momento.

Un’eredità di sangue che continua con Scream 7

Ora, a trent’anni dal primo squillo di telefono, la saga è pronta a tornare con Scream 7. Il nuovo capitolo promette di cambiare l’eredità del franchise in modo inaspettato, e se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che nessuno può sentirsi al sicuro.

Ghostface non è solo un killer: è un simbolo. È la paura che si nasconde dietro le regole del genere, il riflesso oscuro del nostro amore per l’horror. E mentre contiamo le vittime di trent’anni di massacri, sappiamo che la lista non è ancora finita.

🎬 Scream 7 sta arrivando al cinema.

La domanda non è se Ghostface colpirà ancora.

La domanda è: chi sarà il prossimo?