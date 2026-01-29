HomeCinema News2026

Anche Mandy Patinkin in God of War: sarà Odino

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Mandy Patinkin (Homeland, La storia fantastica) è stata scelta per interpretare Odino in God of War, la serie di Prime Video, adattamento televisivo dell’omonimo videogioco a tema mitologico per PlayStation, prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Odino, il Padre di Tutti, non è fisicamente imponente né particolarmente divino, ma l’apparenza inganna. È il dio più potente degli Asi, un patriarca che comanda con il pugno di ferro e un ineguagliabile ricercatore di conoscenza. Quando si tratta di ricercare profezie, Odino è paranoico, manipolatore e pericoloso: farebbe di tutto per impedire il Ragnarök, la fine dei tempi norrena. È un formidabile antagonista di Kratos (Ryan Hurst).

Patinkin si unisce ai membri del cast precedentemente annunciati: Ryan Hurst (che interpreta Kratos), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Max Parker (Heimdall) e Teresa Palmer (Sif).

God of War ha ricevuto un ordine per due stagioni da Amazon, con la pre-produzione attualmente in corso a Vancouver. Ronald D. Moore è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie per la sua Tall Ship Productions. La serie è coprodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions.

Tra gli altri produttori esecutivi figurano Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi della serie.

Articolo precedente
Fratelli demolitori, la spiegazione del finale: chi ha davvero ucciso Walter Hale?
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved