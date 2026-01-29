Anche Mandy Patinkin in God of War: sarà Odino

Mandy Patinkin (Homeland, La storia fantastica) è stata scelta per interpretare Odino in God of War, la serie di Prime Video, adattamento televisivo dell’omonimo videogioco a tema mitologico per PlayStation, prodotto da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Odino, il Padre di Tutti, non è fisicamente imponente né particolarmente divino, ma l’apparenza inganna. È il dio più potente degli Asi, un patriarca che comanda con il pugno di ferro e un ineguagliabile ricercatore di conoscenza. Quando si tratta di ricercare profezie, Odino è paranoico, manipolatore e pericoloso: farebbe di tutto per impedire il Ragnarök, la fine dei tempi norrena. È un formidabile antagonista di Kratos (Ryan Hurst).

Patinkin si unisce ai membri del cast precedentemente annunciati: Ryan Hurst (che interpreta Kratos), Ólafur Darri Ólafsson (Thor), Max Parker (Heimdall) e Teresa Palmer (Sif).

God of War ha ricevuto un ordine per due stagioni da Amazon, con la pre-produzione attualmente in corso a Vancouver. Ronald D. Moore è lo sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie per la sua Tall Ship Productions. La serie è coprodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con PlayStation Productions e Tall Ship Productions.

Tra gli altri produttori esecutivi figurano Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Jeff Ketcham, Hermen Hulst, Roy Lee e Brad Van Arragon. Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia e Ben McGinnis sono co-produttori esecutivi della serie.