Avatar: The Last Airbender, il film è finito ma non arriverà al cinema

Buone notizie per i fan di Avatar – The Last Airbender: il nuovo film d’animazione dedicato all’universo della celebre serie ha ufficialmente concluso la produzione. Il progetto, intitolato The Legend of Aang: The Last Airbender, ha terminato le riprese dopo circa quattro anni di lavorazione, come confermato dalla regista Lauren Montgomery.

La cineasta ha annunciato la fine dei lavori con un post sui social, spiegando che la troupe ha recentemente visto la versione finale del film per celebrare la conclusione del lungo percorso creativo. “Abbiamo mostrato il film finale alla troupe e celebrato la fine di un viaggio durato quattro anni”, ha raccontato Montgomery, sottolineando l’impegno e la dedizione di tutto il team coinvolto.

Nonostante l’entusiasmo per il risultato finale, la regista ha anche commentato una decisione che ha fatto discutere molti fan: il film non arriverà nelle sale cinematografiche, ma sarà distribuito direttamente in streaming su Paramount+. In origine, il lungometraggio era infatti previsto per il cinema, ma successivamente lo studio ha deciso di cambiare strategia e fissare la data dell’uscita su Paramount+ il 9 ottobre 2026.

Montgomery ha però voluto rassicurare il pubblico sulla qualità del progetto. “Il film è fantastico! Forse detto dalla regista può sembrare di parte, ma sentivo il bisogno di dirlo”, ha spiegato. “La recente decisione di spostare l’uscita dal cinema allo streaming potrebbe far pensare che la qualità non fosse sufficiente, ma non potrebbe essere più lontano dalla verità. Questo film merita di essere visto sul grande schermo”.

La storia di The Legend of Aang è ambientata diversi anni dopo gli eventi della serie originale e segue il Team Avatar ormai adulto. Al centro della trama c’è una nuova scoperta di Aang che potrebbe riportare gli Airbender nel mondo. Tuttavia, il gruppo dovrà affrontare nuove minacce che rischiano di mettere in pericolo l’equilibrio conquistato dopo la sconfitta del Signore del Fuoco Ozai.

Il cast vocale del film include Eric Nam nel ruolo di Aang, Dionne Quan come Toph, Jessica Matten come Katara, Román Zaragoza come Sokka, Steven Yeun come Zuko e Dave Bautista nel ruolo del villain. Nel film compariranno anche Dee Bradley Baker, Freida Pinto, Ke Huy Quan, Peta Sergeant, Geraldine Viswanathan e Taika Waititi, anche se i loro ruoli non sono ancora stati rivelati.

The Legend of Aang non è l’unico progetto legato ad Avatar attualmente in arrivo. Anche la serie live-action Avatar – La leggenda di Aang di Netflix è in lavorazione con stagioni 2 e 3, con la seconda prevista nel corso del 2026. Per quanto riguarda l’animazione, invece, la prima stagione di Avatar: Seven Havens arriverà nel 2027 e seguirà il nuovo Avatar, Pavi, dopo gli eventi di The Legend of Korra.