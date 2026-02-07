Send Help, Sam Raimi ha salvato il film dall’uscita in streaming: “Doveva essere un’esperienza in sala”

Send Help, thriller vietato ai minori diretto da Sam Raimi, stava per diventare un’esclusiva streaming. A impedirlo è stato lo stesso regista, che ha deciso di lasciare Sony pur di garantire al film un’uscita cinematografica. Ora Raimi ha raccontato cosa è successo dietro le quinte.

Il film, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, segue due colleghi naufragati su un’isola deserta, costretti a sopravvivere affrontando non solo l’orrore della situazione, ma anche il rancore che li divide.

Sony voleva lo streaming, Raimi ha detto no

In un’intervista a The Wrap, Raimi ha spiegato che Sony, inizialmente distributrice del progetto, aveva deciso di rinunciare alle sale dopo le difficoltà produttive causate dalla pandemia:

«Ci dissero: “Non possiamo farlo come film da sala. Possiamo farlo come un film streaming, a budget ridotto e più controllato”».

Una soluzione che però non convinceva affatto il regista, che concepisce il cinema come un’esperienza collettiva:

«Non voglio sembrare snob, ma progetto i miei film per il pubblico in sala. Ho bisogno di quell’interazione. È un sapore diverso, e io lavoro proprio su quello».

Il passaggio a 20th Century Studios

Piuttosto che accettare compromessi, Raimi ha scelto di abbandonare Sony e portare Send Help a 20th Century Studios, dove ha trovato un atteggiamento completamente diverso. I nuovi dirigenti non solo hanno sostenuto la sua visione, ma hanno chiesto “più energia e più follia” nello script.

Secondo Raimi, lo studio ha capito che il punto di forza del film era proprio la sua natura anomala:

«Hanno riconosciuto che era qualcosa di unico. Cambiarlo non lo avrebbe migliorato. Hanno deciso di abbracciarlo per quello che era».

Un’esperienza che il regista ha definito rara: note creative incisive, senza snaturare il progetto, e il coraggio di puntare su un film originale in un’industria sempre più dominata da sequel e franchise.

Un rischio che ha pagato al botteghino

La scommessa si è rivelata vincente. Send Help ha debuttato al primo posto al box office, incassando 24 milioni di dollari negli Stati Uniti e 32 milioni a livello globale nel weekend di apertura.

Il film ha inoltre ottenuto la certificazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes, con un punteggio del 93%, grazie soprattutto alla sceneggiatura di Damian Shannon e Mark Swift e alle performance intense di McAdams e O’Brien.

Il cast include anche Edyl Ismail, Xavier Samuel, Chris Pang, Dennis Haysbert, Thaneth Warakulnukroh, Emma Raimi e Kristy Best.

Dopo titoli cult come The Evil Dead, la trilogia di Spider-Man, Oz: Il grande e potente e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Sam Raimi aggiunge così un nuovo successo horror alla sua filmografia, dimostrando che — quando si tratta di cinema — la sala conta ancora.

Send Help è attualmente in programmazione nei cinema.

In copertina: Sam Raimi partecipa alla prima britannica di Send Help all’Odeon Luxe Leicester Square. Foto di fredduval via DepositPhotos.com