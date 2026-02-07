Remain, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan slitta di quattro mesi: nuova data di uscita

HomeCinema News2026

M. Night Shyamalan Rome 2023
Foto di Giulia Parmigiani - Cortesia di Universal Pictures Italia

Il prossimo film di M. Night Shyamalan cambia collocazione in calendario. Remain, thriller romantico soprannaturale tratto dal bestseller scritto dallo stesso Shyamalan insieme a Nicholas Sparks, è stato posticipato di quattro mesi.

Nuova data ufficiale per Remain

Warner Bros. ha annunciato che Remain arriverà nelle sale il 5 febbraio 2027, invece della data inizialmente prevista del 23 ottobre 2026. Una mossa strategica che cambia radicalmente il contesto competitivo del film.

Se fosse uscito a ottobre, Remain si sarebbe trovato a competere con titoli come Wildwood di Travis Knight e Wife & Dog di Guy Ritchie (oltre a un film di Jordan Peele poi rimosso dal calendario). A febbraio, invece, il thriller di Shyamalan debutterà accanto a Ice Age: Boiling Point e a un film senza titolo di Judd Apatow con Glen Powell: produzioni di genere molto diverso, con scarsa sovrapposizione di pubblico.

Perché Warner Bros. ha deciso lo slittamento

Secondo lo studio, la decisione è legata a più fattori:

  • vendite forti dei biglietti per l’adattamento di Cime tempestose

  • la consapevolezza che febbraio è ormai un mese solido per le uscite importanti

  • test screening estremamente positivi per Remain, che avrebbero convinto i dirigenti a scegliere una finestra più favorevole

In altre parole, Warner Bros. punta a massimizzare il potenziale del film, evitando l’affollamento autunnale.

Remain film 2026
fonte: Instagram di M. Night Shyamalan

Trama e cast di Remain

Remain è tratto dal romanzo Remain: A Supernatural Love Story (2025), prima collaborazione letteraria in assoluto per Nicholas Sparks. Il film fonde romanticismo e tensione soprannaturale, marchi di fabbrica dei due autori.

Il protagonista è Jake Gyllenhaal, nei panni di un architetto segnato dalla depressione e dalla perdita della sorella, la cui vita cambia dopo l’incontro con Wren, interpretata da Phoebe Dynevor (Bridgerton).

Nel cast figurano anche Ashley Walters, Jay O. Sanders, Julie Hagerty, Hannah James, Tracy Ifeachor, Kieran Mulcare, Caleb Ruminer e Maria Dizzia. La produzione è firmata da Shyamalan, Sparks, Ashwin Rajan, Theresa Park e Marc Bienstock.

Il momento di Shyamalan

L’ultimo film del regista, Trap (2024), ha incassato 83 milioni di dollari al box office globale e ha ottenuto un 56% su Rotten Tomatoes, confermando un percorso altalenante ma sempre discusso. In carriera, Shyamalan ha ricevuto due nomination agli Oscar e una ai Golden Globe per The Sixth Sense.

Con Remain, il regista punta a un racconto più emotivo e intimo, senza rinunciare alla suspense che lo ha reso celebre.

Remain uscirà al cinema venerdì 5 febbraio 2027.

